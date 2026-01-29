الحاج حسن: التماهي مع المطالب الأميركية - الإسرائيلية وتجاهُل فئات واسعة من الشعب اللبناني يزيد من حدّة التأزّم الداخلي ويُضعف مناعة الوحدة الوطنيّة وماذا تتوقّعون من العائلات التي يستشهد أبناؤها وتُهدم بيوتهم؟

Lebanon 24