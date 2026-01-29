جابر: الحكومة حريصة على عدم حصول عجز عند تفيذ الموازنة لان مصرف لبنان والجهات الدولية لن تقوم باقراض الدولة ولو كانت هذه رغبتها لكانت ادرجت مادة تتضمن كيفية مواجهة العجز

Lebanon 24