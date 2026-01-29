تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
-3
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
أخبار عاجلة
جابر: الجمارك ستشهد تحولاً كبيراً إذ أن السكانرز الجديدة قادرة على فحص 100 مستوعب في الساعة بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور التي تلتقطها
Lebanon 24
29-01-2026
|
10:33
photos
كيف تحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة إلى شريك إنتاج؟
Lebanon 24
كيف تحوّل الذكاء الاصطناعي من أداة مساعدة إلى شريك إنتاج؟
29/01/2026 19:49:54
29/01/2026 19:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جابر: من الضروري نقل دوائرنا الحكومية إلى عالم الذكاء الإصطناعي
Lebanon 24
جابر: من الضروري نقل دوائرنا الحكومية إلى عالم الذكاء الإصطناعي
29/01/2026 19:49:54
29/01/2026 19:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: "الجمارك" تضبط مستودعاً يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية مخالفة لشروط الاستيراد
Lebanon 24
بالصور: "الجمارك" تضبط مستودعاً يحتوي على عدد كبير من الدراجات النارية مخالفة لشروط الاستيراد
29/01/2026 19:49:54
29/01/2026 19:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
مصطلحات الذكاء الاصطناعي تتحول إلى مفاتيح لفهم مستقبل التكنولوجيا
Lebanon 24
مصطلحات الذكاء الاصطناعي تتحول إلى مفاتيح لفهم مستقبل التكنولوجيا
29/01/2026 19:49:54
29/01/2026 19:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطريق الدولي في قب الياس - شتورا بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة في المحلة
Lebanon 24
قطع الطريق الدولي في قب الياس - شتورا بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة في المحلة
12:38 | 2026-01-29
29/01/2026 12:38:35
Lebanon 24
Lebanon 24
إنضمام رئيس الحكومة نواف سلام إلى اجتماع وزيريّ الدفاع ميشال منسى والمالية ياسين جابر مع وفد العسكريين المتقاعدين في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب
Lebanon 24
إنضمام رئيس الحكومة نواف سلام إلى اجتماع وزيريّ الدفاع ميشال منسى والمالية ياسين جابر مع وفد العسكريين المتقاعدين في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب
12:32 | 2026-01-29
29/01/2026 12:32:05
Lebanon 24
Lebanon 24
حراك المعلمين المتعاقدين: إذا لم يستجب الرئيس سلام للمطالب يكون قد اختار إنهاء الامتحانات الرسمية
Lebanon 24
حراك المعلمين المتعاقدين: إذا لم يستجب الرئيس سلام للمطالب يكون قد اختار إنهاء الامتحانات الرسمية
12:27 | 2026-01-29
29/01/2026 12:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع الطريق بالاتجاهين في ساحة النور - طرابلس من قبل محتجين وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
قطع الطريق بالاتجاهين في ساحة النور - طرابلس من قبل محتجين وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
12:26 | 2026-01-29
29/01/2026 12:26:12
Lebanon 24
Lebanon 24
متقاعدون عسكريون قطعوا الطريق عند مفرق العباسية بالإطارات المشتعلة
Lebanon 24
متقاعدون عسكريون قطعوا الطريق عند مفرق العباسية بالإطارات المشتعلة
12:25 | 2026-01-29
29/01/2026 12:25:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
Lebanon 24
عن وضع العسكريين.. وزيرٌ يُعلن أمراً مُهماً
14:01 | 2026-01-28
28/01/2026 02:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
Lebanon 24
إسرائيل تتحدث عن وفيق صفا.. ماذا قال تقريرٌ عنه؟
15:51 | 2026-01-28
28/01/2026 03:51:49
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
08:15 | 2026-01-29
29/01/2026 08:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
Lebanon 24
مُفاجأة "فلكية" عن خامنئي.. إليكم ما توقعه تقرير إسرائيلي
15:15 | 2026-01-28
28/01/2026 03:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
05:30 | 2026-01-29
29/01/2026 05:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
12:38 | 2026-01-29
قطع الطريق الدولي في قب الياس - شتورا بالاتجاهين وحركة المرور كثيفة في المحلة
12:32 | 2026-01-29
إنضمام رئيس الحكومة نواف سلام إلى اجتماع وزيريّ الدفاع ميشال منسى والمالية ياسين جابر مع وفد العسكريين المتقاعدين في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب
12:27 | 2026-01-29
حراك المعلمين المتعاقدين: إذا لم يستجب الرئيس سلام للمطالب يكون قد اختار إنهاء الامتحانات الرسمية
12:26 | 2026-01-29
قطع الطريق بالاتجاهين في ساحة النور - طرابلس من قبل محتجين وحركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
12:25 | 2026-01-29
متقاعدون عسكريون قطعوا الطريق عند مفرق العباسية بالإطارات المشتعلة
12:24 | 2026-01-29
ترامب: الرسوم الجمركية من الممكن أن تكون أشد قسوة لكننا نتساهل في هذا الأمر
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
29/01/2026 19:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
29/01/2026 19:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
29/01/2026 19:49:54
Lebanon 24
Lebanon 24
