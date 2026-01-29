إنضمام رئيس الحكومة نواف سلام إلى اجتماع وزيريّ الدفاع ميشال منسى والمالية ياسين جابر مع وفد العسكريين المتقاعدين في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب

Lebanon 24