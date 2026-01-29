جعجع: ما يقوم به الجيش أمرٌ جيّد تبعًا لإمكاناته لكن الأهمّ في كلّ ذلك هو ضرورة حلّ "حزب الله" عسكريًا وهذا قرارٌ سياسيّ وليس بيدّ الجيش

Lebanon 24