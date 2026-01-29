وزير المالية ياسين جابر: لو سقطت هذه الموزانة لكنا سنلجأ الى موزانة الاثني عشرية والجميع يتذكر ما تسببت به سلسلة الرتب والرواتب وموجودات الخزينة بالليرة

Lebanon 24