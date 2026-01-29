تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
البرلمان الفنزويلي يوافق على تخفيف سيطرة الدولة على صناعة النفط وفتح الباب أمام الخصخصة
Lebanon 24
29-01-2026
|
17:45
