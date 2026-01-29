تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
"ديلي ميل": تدريبات أميركية في بريطانيا على القتال خلف الخطوط
Lebanon 24
29-01-2026
|
19:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
تجنيد وتدريب وقتال… عقوبات أميركية على شبكة تدعم "الدعم السريع"
Lebanon 24
تجنيد وتدريب وقتال… عقوبات أميركية على شبكة تدعم "الدعم السريع"
30/01/2026 05:29:07
30/01/2026 05:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا ترفض توقيع ميثاق "مجلس السلام" الأميركي بسبب مشاركة روسيا
Lebanon 24
بريطانيا ترفض توقيع ميثاق "مجلس السلام" الأميركي بسبب مشاركة روسيا
30/01/2026 05:29:07
30/01/2026 05:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"بلومبرغ": بريطانيا وألمانيا تناقشان نشر قوات للناتو في غرينلاند لاحتواء التهديد الأميركي
Lebanon 24
"بلومبرغ": بريطانيا وألمانيا تناقشان نشر قوات للناتو في غرينلاند لاحتواء التهديد الأميركي
30/01/2026 05:29:07
30/01/2026 05:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارديان: شركات مسجلة في بريطانيا جندت مرتزقة كولومبيين للقتال بالسودان
Lebanon 24
الغارديان: شركات مسجلة في بريطانيا جندت مرتزقة كولومبيين للقتال بالسودان
30/01/2026 05:29:07
30/01/2026 05:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
نيويورك تايمز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب كان واضحا ولا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
Lebanon 24
نيويورك تايمز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب كان واضحا ولا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
22:20 | 2026-01-29
29/01/2026 10:20:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب سوريا بمجلس الأمن: المفاوضات مع إسرائيل لا تعني التنازل عن الحقوق
Lebanon 24
مندوب سوريا بمجلس الأمن: المفاوضات مع إسرائيل لا تعني التنازل عن الحقوق
22:20 | 2026-01-29
29/01/2026 10:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام كوبي: توقعات بتوقف إنتاج الكهرباء والخدمات بسبب إجراءات ترامب
Lebanon 24
إعلام كوبي: توقعات بتوقف إنتاج الكهرباء والخدمات بسبب إجراءات ترامب
22:20 | 2026-01-29
29/01/2026 10:20:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب ينتقد رفض اعتماد كندا لطائرات مصنعة في أميركا
Lebanon 24
ترامب ينتقد رفض اعتماد كندا لطائرات مصنعة في أميركا
19:03 | 2026-01-29
29/01/2026 07:03:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"سي. إن. إن" عن مكتب تشاك شومر: الاتفاق يفصل تمويل وزارة الأمن وإدارة الهجرة عن الميزانية لتجنب تعطيل الحكومة
Lebanon 24
"سي. إن. إن" عن مكتب تشاك شومر: الاتفاق يفصل تمويل وزارة الأمن وإدارة الهجرة عن الميزانية لتجنب تعطيل الحكومة
18:31 | 2026-01-29
29/01/2026 06:31:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
Lebanon 24
العثور على نجمة باب الحارة هدى الشعراوي مقتولة داخل منزلها
08:15 | 2026-01-29
29/01/2026 08:15:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رفع سن التقاعد إلى 66
Lebanon 24
رفع سن التقاعد إلى 66
01:15 | 2026-01-29
29/01/2026 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
Lebanon 24
لماذا ألغى العسكريون المتقاعدون التظاهرة الكبرى اليوم؟ مصدر عسكري يكشف
05:30 | 2026-01-29
29/01/2026 05:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
Lebanon 24
نائب دهس قدم متظاهرة في بيروت.. وهذا ما حصل
07:45 | 2026-01-29
29/01/2026 07:45:05
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
Lebanon 24
هذه صورة قاتلة الممثلة هدى الشعراوي
09:09 | 2026-01-29
29/01/2026 09:09:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
22:20 | 2026-01-29
نيويورك تايمز عن المتحدثة باسم البيت الأبيض: الرئيس ترامب كان واضحا ولا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي
22:20 | 2026-01-29
مندوب سوريا بمجلس الأمن: المفاوضات مع إسرائيل لا تعني التنازل عن الحقوق
22:20 | 2026-01-29
إعلام كوبي: توقعات بتوقف إنتاج الكهرباء والخدمات بسبب إجراءات ترامب
19:03 | 2026-01-29
ترامب ينتقد رفض اعتماد كندا لطائرات مصنعة في أميركا
18:31 | 2026-01-29
"سي. إن. إن" عن مكتب تشاك شومر: الاتفاق يفصل تمويل وزارة الأمن وإدارة الهجرة عن الميزانية لتجنب تعطيل الحكومة
18:20 | 2026-01-29
مدفعية الجيش الإسرائيلي تلقي قذيفة ضوئية في أجواء بلدة كفرشوبا
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 05:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 05:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 05:29:07
Lebanon 24
Lebanon 24
