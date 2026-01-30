تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
أخبار عاجلة
الجيش الاسرائيلي: نهاجم بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
Lebanon 24
30-01-2026
|
12:31
الجيش الإسرائيلي: نهاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نهاجم بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان
30/01/2026 22:26:58
30/01/2026 22:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان شملت مواقع إطلاق صواريخ وتخزين أسلحة
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان شملت مواقع إطلاق صواريخ وتخزين أسلحة
30/01/2026 22:26:58
30/01/2026 22:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: للمرة الثانية اليوم نقوم بمهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق بجنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: للمرة الثانية اليوم نقوم بمهاجمة بنى تحتية تابعة لحزب الله في مناطق بجنوب لبنان
30/01/2026 22:26:58
30/01/2026 22:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم 7 بنى تحتية لحزب الله بعدة مناطق جنوب لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا اليوم 7 بنى تحتية لحزب الله بعدة مناطق جنوب لبنان
30/01/2026 22:26:58
30/01/2026 22:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
سفير سوريا بالأمم المتحدة: المصلحة الدولية مع الحكومة المركزية بدمشق (الحدث)
Lebanon 24
سفير سوريا بالأمم المتحدة: المصلحة الدولية مع الحكومة المركزية بدمشق (الحدث)
15:25 | 2026-01-30
30/01/2026 03:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
متري: المهمة الاولى للميكانيزم مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية والمهمة الثانية مراقبة عمل الجيش اللبناني
Lebanon 24
متري: المهمة الاولى للميكانيزم مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية والمهمة الثانية مراقبة عمل الجيش اللبناني
15:09 | 2026-01-30
30/01/2026 03:09:29
Lebanon 24
Lebanon 24
متري: 500 ألف نازح سوري عادوا الى ديارهم بشكل شرعي
Lebanon 24
متري: 500 ألف نازح سوري عادوا الى ديارهم بشكل شرعي
15:07 | 2026-01-30
30/01/2026 03:07:16
Lebanon 24
Lebanon 24
متري: كل نازح سوري عاد الى سوريا شُطب اسمه من قوائم الـUNHCR والأمن العام اللبناني
Lebanon 24
متري: كل نازح سوري عاد الى سوريا شُطب اسمه من قوائم الـUNHCR والأمن العام اللبناني
15:04 | 2026-01-30
30/01/2026 03:04:43
Lebanon 24
Lebanon 24
متري: كل نازح سوري عاد الى سوريا شُطب اسمه من قوائم الـUNHCR والأمن العام اللبناني
Lebanon 24
متري: كل نازح سوري عاد الى سوريا شُطب اسمه من قوائم الـUNHCR والأمن العام اللبناني
15:04 | 2026-01-30
30/01/2026 03:04:15
Lebanon 24
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
Lebanon 24
حكومة "الثنائي الشيعي"
14:34 | 2026-01-30
30/01/2026 02:34:50
Lebanon 24
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
Lebanon 24
المدير العام لقوى الأمن الداخلي "وحيدا"
01:45 | 2026-01-30
30/01/2026 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
Lebanon 24
بالصورة... إعلاميّ يستقيل من قناة "الجديد": شكراً لكلّ من دعمني
10:01 | 2026-01-30
30/01/2026 10:01:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!
Lebanon 24
بالصور... إختفاء 3 أطفال في ظروفٍ غامضة!
15:37 | 2026-01-29
29/01/2026 03:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
Lebanon 24
عزاء إرسلان.. مفاجأة سياسية
03:15 | 2026-01-30
30/01/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
15:25 | 2026-01-30
سفير سوريا بالأمم المتحدة: المصلحة الدولية مع الحكومة المركزية بدمشق (الحدث)
15:09 | 2026-01-30
متري: المهمة الاولى للميكانيزم مراقبة تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية والمهمة الثانية مراقبة عمل الجيش اللبناني
15:07 | 2026-01-30
متري: 500 ألف نازح سوري عادوا الى ديارهم بشكل شرعي
15:04 | 2026-01-30
متري: كل نازح سوري عاد الى سوريا شُطب اسمه من قوائم الـUNHCR والأمن العام اللبناني
15:04 | 2026-01-30
متري: كل نازح سوري عاد الى سوريا شُطب اسمه من قوائم الـUNHCR والأمن العام اللبناني
15:03 | 2026-01-30
متري: هناك مجموعات قليلة من النازحين السوريين عادوا من تلقاء نفسهم وهم من سكان القرى الحدودية مع سوريا
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
30/01/2026 22:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
30/01/2026 22:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
30/01/2026 22:26:58
Lebanon 24
Lebanon 24
