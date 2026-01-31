السيسي يؤكد باتصال مع بزشكيان استمرار مصر ببذل جهودها الحثيثة لعودة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات وصولًا إلى تسوية سلمية شاملة للملف النووي

