أخبار عاجلة
سفير أميركا في الناتو: على إيران التوقف عن قتل المتظاهرين
Lebanon 24
01-02-2026
|
23:04
photos
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: قتل المتظاهرين في إيران خط أحمر وترامب مستعد لتنفيذ تهديداته
Lebanon 24
البيت الأبيض: قتل المتظاهرين في إيران خط أحمر وترامب مستعد لتنفيذ تهديداته
02/02/2026 07:41:48
02/02/2026 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدين قتل المتظاهرين في إيران
Lebanon 24
فرنسا وبريطانيا وألمانيا تدين قتل المتظاهرين في إيران
02/02/2026 07:41:48
02/02/2026 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الألمانية: استدعينا السفير الإيراني للتعبير عن قلقنا إزاء العنف ضدّ المتظاهرين
Lebanon 24
وزارة الخارجية الألمانية: استدعينا السفير الإيراني للتعبير عن قلقنا إزاء العنف ضدّ المتظاهرين
02/02/2026 07:41:48
02/02/2026 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: طهران طالبت السفراء بنقل الصورة بشكل مباشر إلى بلادهم والتراجع عن دعم المتظاهرين
Lebanon 24
وزارة الخارجية الإيرانية: طهران طالبت السفراء بنقل الصورة بشكل مباشر إلى بلادهم والتراجع عن دعم المتظاهرين
02/02/2026 07:41:48
02/02/2026 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
هيئة البث الإسرائيلية: القوة الأوروبية سترسل قائمة مغادري غزة يوميا إلى مصر مع تحديد وجهتهم النهائية
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: القوة الأوروبية سترسل قائمة مغادري غزة يوميا إلى مصر مع تحديد وجهتهم النهائية
00:15 | 2026-02-02
02/02/2026 12:15:47
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سيغادر يوميا من قطاع غزة 150 فلسطينيا فيما سيسمح بدخول 50
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: سيغادر يوميا من قطاع غزة 150 فلسطينيا فيما سيسمح بدخول 50
00:10 | 2026-02-02
02/02/2026 12:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بتكوين تهبط إلى قاع 10 شهور عند 74546.46 دولار
Lebanon 24
بتكوين تهبط إلى قاع 10 شهور عند 74546.46 دولار
00:09 | 2026-02-02
02/02/2026 12:09:03
Lebanon 24
Lebanon 24
ميدفيديف: مزاعم الغرب بوجود تهديد روسي أو صيني لغرينلاند لا أساس لها
Lebanon 24
ميدفيديف: مزاعم الغرب بوجود تهديد روسي أو صيني لغرينلاند لا أساس لها
00:04 | 2026-02-02
02/02/2026 12:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب لم يتخل عن خيار مهاجمة إيران لكنه يفضل المسار الدبلوماسي
Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب لم يتخل عن خيار مهاجمة إيران لكنه يفضل المسار الدبلوماسي
00:01 | 2026-02-02
02/02/2026 12:01:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. وخبيرٌ يشرحُ "قصة هبوط الذهب"
03:45 | 2026-02-01
01/02/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
Lebanon 24
رحيل فنانة عربيّة قديرة... أُصيبت بنوبة قلبيّة مفاجئة وتُوفِيَت (صورة)
05:36 | 2026-02-01
01/02/2026 05:36:25
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
Lebanon 24
التيار النفاث سيمرّ فوق لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن المنخفض الجويّ الذي سيضرب لبنان
07:10 | 2026-02-01
01/02/2026 07:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
Lebanon 24
متى سيبدأ شهر رمضان المبارك؟
05:12 | 2026-02-01
01/02/2026 05:12:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
Lebanon 24
إنفجارات غامضة في إيران... أيّ جهّة مسؤولة عن تنفيذها؟
10:50 | 2026-02-01
01/02/2026 10:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
00:15 | 2026-02-02
هيئة البث الإسرائيلية: القوة الأوروبية سترسل قائمة مغادري غزة يوميا إلى مصر مع تحديد وجهتهم النهائية
00:10 | 2026-02-02
هيئة البث الإسرائيلية: سيغادر يوميا من قطاع غزة 150 فلسطينيا فيما سيسمح بدخول 50
00:09 | 2026-02-02
بتكوين تهبط إلى قاع 10 شهور عند 74546.46 دولار
00:04 | 2026-02-02
ميدفيديف: مزاعم الغرب بوجود تهديد روسي أو صيني لغرينلاند لا أساس لها
00:01 | 2026-02-02
هيئة البث الإسرائيلية: ترامب لم يتخل عن خيار مهاجمة إيران لكنه يفضل المسار الدبلوماسي
00:00 | 2026-02-02
التحكم المروري: 9 جرحى في 9 حوادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية
فيديو
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
Lebanon 24
مسلسل رمضاني يُثير الجدل قبل عرضه.. يتضمن ألفاظا غير مناسبة! (فيديو)
04:41 | 2026-01-29
02/02/2026 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
Lebanon 24
ابتلع المركبات وحطم الأحياء.. فيديو مُخيف لانهيار جليدي في هذه الدولة
23:47 | 2026-01-28
02/02/2026 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب لوحي جديد من هواوي.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2026-01-28
02/02/2026 07:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
