تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
18
o
النبطية
16
o
زحلة
14
o
بعلبك
-2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
السفير الإيراني بالقاهرة: مفاوضات مسقط لن تبحث إلا الملف النووي
Lebanon 24
05-02-2026
|
04:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السفير الإيراني بالقاهرة: إيران ستحافظ على حقوقها النووية في محادثات مسقط
Lebanon 24
السفير الإيراني بالقاهرة: إيران ستحافظ على حقوقها النووية في محادثات مسقط
05/02/2026 12:01:00
05/02/2026 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: المفاوضات ستكون فقط بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات
Lebanon 24
وكالة تسنيم الإيرانية: المفاوضات ستكون فقط بشأن الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات
05/02/2026 12:01:00
05/02/2026 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب رئيس البرلمان الإيراني: احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الملف النووي خلال المفاوضات قائم
Lebanon 24
نائب رئيس البرلمان الإيراني: احتمال التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الملف النووي خلال المفاوضات قائم
05/02/2026 12:01:00
05/02/2026 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الملف النووي
Lebanon 24
الخارجية المصرية: وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الإيراني تطورات الملف النووي
05/02/2026 12:01:00
05/02/2026 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
العقوبات البريطانية تشمل المستشار المالي لبنك الخليج المرتبط بالدعم السريع مصطفى إبراهيم
Lebanon 24
العقوبات البريطانية تشمل المستشار المالي لبنك الخليج المرتبط بالدعم السريع مصطفى إبراهيم
04:55 | 2026-02-05
05/02/2026 04:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تفرض عقوبات على قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل
Lebanon 24
بريطانيا تفرض عقوبات على قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل
04:54 | 2026-02-05
05/02/2026 04:54:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بريطانيا تفرض عقوبات على القيادي في الدعم السريع حسين برشم
Lebanon 24
بريطانيا تفرض عقوبات على القيادي في الدعم السريع حسين برشم
04:51 | 2026-02-05
05/02/2026 04:51:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية تعلن طرد دبلوماسي في السفارة الألمانية في موسكو رداً على طرد نائب الملحق العسكري الروسي في برلين
Lebanon 24
الخارجية الروسية تعلن طرد دبلوماسي في السفارة الألمانية في موسكو رداً على طرد نائب الملحق العسكري الروسي في برلين
04:50 | 2026-02-05
05/02/2026 04:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: بريطانيا تدرج 6 عناصر جديدة على نظام العقوبات الخاص بالسودان
Lebanon 24
رويترز: بريطانيا تدرج 6 عناصر جديدة على نظام العقوبات الخاص بالسودان
04:47 | 2026-02-05
05/02/2026 04:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رسوم الميكانيك.. إقرأوا هذا الخبر
14:44 | 2026-02-04
04/02/2026 02:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
Lebanon 24
التحاليل صدرت.. هذه هي المادة التي رشّتها إسرائيل في الجنوب
11:36 | 2026-02-04
04/02/2026 11:36:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم ريما فقيه: "الله يرحمك يا حبيبي"
05:45 | 2026-02-04
04/02/2026 05:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
Lebanon 24
مكتب فضل الله يُعلن عن أوّل أيّام شهر رمضان المبارك
08:55 | 2026-02-04
04/02/2026 08:55:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
Lebanon 24
"وحدة إسرائيلية" تلاحقُ "حزب الله".. تقريرٌ إسرائيلي يكشفها
10:30 | 2026-02-04
04/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:55 | 2026-02-05
العقوبات البريطانية تشمل المستشار المالي لبنك الخليج المرتبط بالدعم السريع مصطفى إبراهيم
04:54 | 2026-02-05
بريطانيا تفرض عقوبات على قائد قوات درع السودان أبو عاقلة كيكل
04:51 | 2026-02-05
بريطانيا تفرض عقوبات على القيادي في الدعم السريع حسين برشم
04:50 | 2026-02-05
الخارجية الروسية تعلن طرد دبلوماسي في السفارة الألمانية في موسكو رداً على طرد نائب الملحق العسكري الروسي في برلين
04:47 | 2026-02-05
رويترز: بريطانيا تدرج 6 عناصر جديدة على نظام العقوبات الخاص بالسودان
04:46 | 2026-02-05
"لبنان 24": تحليق مكثف للطيران الاسرائيلي المسيّر في أجواء الضاحية الجنوبية
فيديو
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
05/02/2026 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
05/02/2026 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
Lebanon 24
غادة عبد الرازق تكشف عمرها الحقيقي.. هل خضعت للتجميل؟ (فيديو)
02:13 | 2026-02-02
05/02/2026 12:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24