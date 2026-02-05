باسيل عن موضوع الـ 24 مليار دولار: الرقم الحقيقي 22.7 مليار دولار وهناك قرار من مجلس الوزراء في التسعينات بدعم الكهرباء وتثبيت سعر بيع الكهرباء فلماذا يُسمّى هدراً وليس دعماً؟

Lebanon 24