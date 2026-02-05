"هآرتس": أميركا تتخلى عن مطلبها بأن تشمل المحادثات مع إيران برنامج الصواريخ الباليستية ودعم وكلائها في المنطقة والجانبان اتفقا على حصر المحادثات بينهما في البرنامج النووي الإيراني

Lebanon 24