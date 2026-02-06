السفير المصري: تحدثنا عن الاستحقاق الانتخابي ونقدّر موقف الرؤساء وإصرارهم على إجراء الانتخابات في موعدها ونحن مع توجّه الدولة اللبنانية في هذا الاستحقاق المهم

Lebanon 24