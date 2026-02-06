معلومات لـلبنان 24: رئيس وحدة الارتباط والتنسيق السابق في حزب الله وفيق صفا كان اتخذ قراراً قبل يومين بخفض مسؤولياته ورتبته ليتمّ اليوم الكشف عن استقالته من هذه المهام

معلومات لـ"لبنان 24": رئيس وحدة الارتباط والتنسيق السابق في "حزب الله" وفيق صفا كان اتخذ قراراً قبل يومين بخفض مسؤولياته ورتبته ليتمّ اليوم الكشف عن استقالته من هذه المهام

Lebanon 24