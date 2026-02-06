بارو: علينا أن نتوقع انسحاب قوات "اليونيفيل" الذي سيبدأ نهاية العام 2026 والذي سيستمر حتى نهاية العام 2027 ويجب تعزيز الجيش اللبناني لكي نتمكن من بناء المستقبل بعد انسحاب "اليونيفيل"

