أخبار عاجلة
وزير الخارجية الفرنسي: بينما يكتب لبنان فصلاً جديدا من تاريخه عبر نزع سلاح حزب الله وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي واستعادة السيادة تقف فرنسا إلى جانبه

Lebanon 24

07-02-2026

|

12:36
Lebanon 24
07-02-2026
|
12:36
photos
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية فرنسا في بيروت: الانسحاب الإسرائيلي من شروط سيادة لبنان وسندفع نصيبنا في إعادة الإعمار
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا في بيروت: الانسحاب الإسرائيلي من شروط سيادة لبنان وسندفع نصيبنا في إعادة الإعمار
08/02/2026 12:22:09
08/02/2026 12:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا يدعو لتزويد الجيش اللبناني بإمكانيات لاستكمال نزع سلاح حزب الله (الحدث)
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا يدعو لتزويد الجيش اللبناني بإمكانيات لاستكمال نزع سلاح حزب الله (الحدث)
08/02/2026 12:22:09
08/02/2026 12:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: على وزير الخارجية التركيز على انسحاب العدو واستعادة الأسرى قبل سلاح حزب الله
Lebanon 24
الحاج حسن: على وزير الخارجية التركيز على انسحاب العدو واستعادة الأسرى قبل سلاح حزب الله
08/02/2026 12:22:09
08/02/2026 12:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: حصر السلاح شرط مهم لاستعادة سيادة لبنان (العربية)
Lebanon 24
وزير خارجية فرنسا: حصر السلاح شرط مهم لاستعادة سيادة لبنان (العربية)
08/02/2026 12:22:09
08/02/2026 12:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الخارجية السودانية: إيقاف الحرب يتم بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني
Lebanon 24
الخارجية السودانية: إيقاف الحرب يتم بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني
05:14 | 2026-02-08
08/02/2026 05:14:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب ننتياهو: أي مفاوضات مع إيران يجب أن تشمل تقييد الصواريخ الباليستية
Lebanon 24
مكتب ننتياهو: أي مفاوضات مع إيران يجب أن تشمل تقييد الصواريخ الباليستية
05:00 | 2026-02-08
08/02/2026 05:00:04
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام من كفرشوبا: سيكون هناك مبالغ مخصصة لإعادة تأهيل البنى التحتية في البلدة لتأمين عودة الأهالي
Lebanon 24
سلام من كفرشوبا: سيكون هناك مبالغ مخصصة لإعادة تأهيل البنى التحتية في البلدة لتأمين عودة الأهالي
04:56 | 2026-02-08
08/02/2026 04:56:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سانا: توغل إسرائيلي في بلدة معرية غرب درعا
Lebanon 24
سانا: توغل إسرائيلي في بلدة معرية غرب درعا
03:36 | 2026-02-08
08/02/2026 03:36:41
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب الياس جرادة من سراي مرجعيون: على هذه الحكومة أن تعيد الثقة الى جميع الجنوبيين واللبنانيين وصناعة الثقة للجنوبيين تكون بدولة تحتضن شعبها وتدافع عنه وترفع قدسية الـ10452 بكل جغرافيتها
Lebanon 24
النائب الياس جرادة من سراي مرجعيون: على هذه الحكومة أن تعيد الثقة الى جميع الجنوبيين واللبنانيين وصناعة الثقة للجنوبيين تكون بدولة تحتضن شعبها وتدافع عنه وترفع قدسية الـ10452 بكل جغرافيتها
03:36 | 2026-02-08
08/02/2026 03:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. وزيرٌ إسرائيلي يعلنها!
12:36 | 2026-02-07
07/02/2026 12:36:50
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
Lebanon 24
آخر خبر عن وفيق صفا.. معلومة جديدة
12:04 | 2026-02-07
07/02/2026 12:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
Lebanon 24
إسرائيل حسمت ملف لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إماراتي؟
11:00 | 2026-02-07
07/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
Lebanon 24
تفاصيل مثيرة عبر تقرير إسرائيلي.. هل بإمكان إيران ضرب "حاملة طائرات أميركية"؟
10:30 | 2026-02-07
07/02/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
Lebanon 24
بعد زيارة سلام.. ماذا تشهد أجواء الجنوب الآن؟
14:07 | 2026-02-07
07/02/2026 02:07:31
Lebanon 24
Lebanon 24
05:14 | 2026-02-08
الخارجية السودانية: إيقاف الحرب يتم بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني
05:00 | 2026-02-08
مكتب ننتياهو: أي مفاوضات مع إيران يجب أن تشمل تقييد الصواريخ الباليستية
04:56 | 2026-02-08
سلام من كفرشوبا: سيكون هناك مبالغ مخصصة لإعادة تأهيل البنى التحتية في البلدة لتأمين عودة الأهالي
03:36 | 2026-02-08
سانا: توغل إسرائيلي في بلدة معرية غرب درعا
03:36 | 2026-02-08
النائب الياس جرادة من سراي مرجعيون: على هذه الحكومة أن تعيد الثقة الى جميع الجنوبيين واللبنانيين وصناعة الثقة للجنوبيين تكون بدولة تحتضن شعبها وتدافع عنه وترفع قدسية الـ10452 بكل جغرافيتها
03:34 | 2026-02-08
سلام من مرجعيون: أعلم أن الدولة غابت طويلاً عن الجنوب وبسط السيادة لا يقتصر على الجيش فقط بل يشمل أيضاً ما تقدّمه الدولة للناس من حماية وخدمات
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
08/02/2026 12:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
08/02/2026 12:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
08/02/2026 12:22:09
Lebanon 24
Lebanon 24
