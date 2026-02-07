وزير الخارجية الفرنسي: بينما يكتب لبنان فصلاً جديدا من تاريخه عبر نزع سلاح حزب الله وإعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي واستعادة السيادة تقف فرنسا إلى جانبه

Lebanon 24