"لبنان 24": توجه نحو 20 عنصراً من الدفاع المدني من عدة مراكز في البقاع مزودين بالتجهيزات المناسبة إلى التبانة في طرابلس للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المبنى المنهار

Lebanon 24