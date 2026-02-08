"لبنان 24": تم توقيف أعمال البحث بالآليات الثقيلة في موقع المبنى المنهار على أن يُستكمل العمل باستخدام المعدات الخفيفة وذلك حرصاً على سلامة العالقين تحت الركام وتفادياً لأي مخاطر إضافية

