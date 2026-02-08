تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
-2
o
بشري
14
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
القناة 15: أميركا تتوقع تنازلات إيرانية باللقاء القادم
Lebanon 24
08-02-2026
|
14:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسالة أميركية لإيران: ننتظر تنازلات ملموسة في الاجتماع القادم
Lebanon 24
رسالة أميركية لإيران: ننتظر تنازلات ملموسة في الاجتماع القادم
09/02/2026 07:58:25
09/02/2026 07:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": واشنطن تتوقّع من الإيرانيين الحضور إلى الاجتماع المقبل وتقديم تنازلات بشأن الملف النووي وقضايا أخرى
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": واشنطن تتوقّع من الإيرانيين الحضور إلى الاجتماع المقبل وتقديم تنازلات بشأن الملف النووي وقضايا أخرى
09/02/2026 07:58:25
09/02/2026 07:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 عن مصادر: الجيش الإسرائيلي سيقيم حاجزا في مناطق سيطرته بمحور فيلادلفيا لتفتيش القادمين للمعبر
Lebanon 24
القناة 13 عن مصادر: الجيش الإسرائيلي سيقيم حاجزا في مناطق سيطرته بمحور فيلادلفيا لتفتيش القادمين للمعبر
09/02/2026 07:58:25
09/02/2026 07:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
كوبا مستعدة للحوار مع أميركا ولكن من دون تنازلات
Lebanon 24
كوبا مستعدة للحوار مع أميركا ولكن من دون تنازلات
09/02/2026 07:58:25
09/02/2026 07:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نائب الرئيس الفلسطيني: نطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن بعقد جلسات طارئة لمناقشة قرارات الحكومة الإسرائيلية الخطيرة ومطالبتها بالتراجع عنها
Lebanon 24
نائب الرئيس الفلسطيني: نطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن بعقد جلسات طارئة لمناقشة قرارات الحكومة الإسرائيلية الخطيرة ومطالبتها بالتراجع عنها
00:52 | 2026-02-09
09/02/2026 12:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى دولة الإمارات حيث سيلتقي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد
Lebanon 24
الرئاسة المصرية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى دولة الإمارات حيث سيلتقي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد
00:31 | 2026-02-09
09/02/2026 12:31:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مدير عام الدفاع المدني عماد خريش: انتشلنا حتى الآن 13 ضحية من تحت ركام المبنى المنهار في طرابلس وأنقذنا 8 أشخاص
Lebanon 24
مدير عام الدفاع المدني عماد خريش: انتشلنا حتى الآن 13 ضحية من تحت ركام المبنى المنهار في طرابلس وأنقذنا 8 أشخاص
00:12 | 2026-02-09
09/02/2026 12:12:59
Lebanon 24
Lebanon 24
البرلمان الإيراني يعقد جلسة غير علنية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزير الخارجية عباس عراقجي
Lebanon 24
البرلمان الإيراني يعقد جلسة غير علنية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزير الخارجية عباس عراقجي
00:11 | 2026-02-09
09/02/2026 12:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران: بداية المفاوضات كانت جيدة وسنرى ما ستؤول إليه الأمور
Lebanon 24
رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران: بداية المفاوضات كانت جيدة وسنرى ما ستؤول إليه الأمور
23:58 | 2026-02-08
08/02/2026 11:58:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إصابات تسمم في فندق فخم في بيروت
Lebanon 24
إصابات تسمم في فندق فخم في بيروت
03:15 | 2026-02-08
08/02/2026 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
Lebanon 24
لبنان أمام "حافة الهاوية".. تقريرٌ جديد يحذّر
14:00 | 2026-02-08
08/02/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
Lebanon 24
في الكويت.. 8 مستشفيات لبنانية على لائحة الإرهاب
04:21 | 2026-02-08
08/02/2026 04:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
Lebanon 24
معركة القضاء فُتحت على مصراعيها.. القضاة: نكون أو لا نكون
12:00 | 2026-02-08
08/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال "ماراتون".. عارض صحي مفاجئ ينهي حياة ابن الـ17 عامًا (صورة)
Lebanon 24
خلال "ماراتون".. عارض صحي مفاجئ ينهي حياة ابن الـ17 عامًا (صورة)
07:25 | 2026-02-08
08/02/2026 07:25:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:52 | 2026-02-09
نائب الرئيس الفلسطيني: نطالب الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن بعقد جلسات طارئة لمناقشة قرارات الحكومة الإسرائيلية الخطيرة ومطالبتها بالتراجع عنها
00:31 | 2026-02-09
الرئاسة المصرية: الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى دولة الإمارات حيث سيلتقي رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد
00:12 | 2026-02-09
مدير عام الدفاع المدني عماد خريش: انتشلنا حتى الآن 13 ضحية من تحت ركام المبنى المنهار في طرابلس وأنقذنا 8 أشخاص
00:11 | 2026-02-09
البرلمان الإيراني يعقد جلسة غير علنية بحضور رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ووزير الخارجية عباس عراقجي
23:58 | 2026-02-08
رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران: بداية المفاوضات كانت جيدة وسنرى ما ستؤول إليه الأمور
23:57 | 2026-02-08
كوبا تبلغ شركات طيران بتعليق إمدادات الكيروسين لمدة شهر بسبب أزمة الطاقة
فيديو
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
09/02/2026 07:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
09/02/2026 07:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
Lebanon 24
بعد غياب طويل.. شاهدوا كيف أصبحت نجمة "ستار أكاديمي" بهاء الكافي (فيديو)
02:10 | 2026-02-05
09/02/2026 07:58:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24