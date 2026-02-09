الوزير كمال شحادة لـmtv: ما من خيار آخر أمام حزب الله سوى الاقتناع بتسليم سلاحه وأعتقد أنه ينتظر أن يتحقق هذا الأمر بطريقة لائقة وهذا هو الاتجاه الذي يسير به الجميع وما في رجعة عنّو

الوزير كمال شحادة لـmtv: ما من خيار آخر أمام حزب الله سوى الاقتناع بتسليم سلاحه وأعتقد أنه ينتظر أن يتحقق هذا الأمر بطريقة لائقة وهذا هو الاتجاه الذي يسير به الجميع و"ما في رجعة عنّو"

