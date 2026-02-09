سلام بعد الجلسة الطارئة المخصصة لبحث ملف الأبنية في طرابلس في السراي الحكومي: إخلاء كلّ المباني المهدّدة بالسقوط وعددها 114 وتأمين مراكز للإيواء وإدراج كلّ العائلات ضمن برنامج "أمان" وتأمين الرعاية الصحية لها

