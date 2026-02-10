نائب الرئيس الفلسطيني: القيادة الفلسطينية طالبت المؤسسات المدنية والأمنية كافة في دولة فلسطين عدم التعامل مع الإجراءات الاحتلالية ورفضها والالتزام بالقوانين الفلسطينية

