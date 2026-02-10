تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
رئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة: نُجري كشفًا مع نقابة المهندسين على المباني المهددة بالانهيار لكن المدينة تحتاج إلى مسح شامل لكل الأبنية
Lebanon 24
10-02-2026
|
03:49
photos
أرسلان: المطلوب مسح وطني شامل للأبنية المهدّدة
Lebanon 24
أرسلان: المطلوب مسح وطني شامل للأبنية المهدّدة
10/02/2026 14:48:07
10/02/2026 14:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس: 6 قتلى و7 جرحى وعدد من المفقودين ونعلن أن مدينة طرابلس منكوبة في موضوع الأبنية الآيلة للسقوط وآلاف المباني مهددة بسبب الإهمال
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس: 6 قتلى و7 جرحى وعدد من المفقودين ونعلن أن مدينة طرابلس منكوبة في موضوع الأبنية الآيلة للسقوط وآلاف المباني مهددة بسبب الإهمال
10/02/2026 14:48:07
10/02/2026 14:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إقليم طرابلس الكتائبي يقدّم التعازي ويطالب بكشف عاجل على المباني المهدّدة بالانهيار
Lebanon 24
إقليم طرابلس الكتائبي يقدّم التعازي ويطالب بكشف عاجل على المباني المهدّدة بالانهيار
10/02/2026 14:48:07
10/02/2026 14:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس: لدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس: لدينا 105 مبانٍ مهدّدة وتحتاج إلى إخلاء فوري
10/02/2026 14:48:07
10/02/2026 14:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك يشيد بدعم مسارات التعاون مع سوريا
Lebanon 24
مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك يشيد بدعم مسارات التعاون مع سوريا
07:32 | 2026-02-10
10/02/2026 07:32:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: اختزال علاقتنا مع فرنسا إلى الصفر أمر غير منطقي
Lebanon 24
الكرملين: اختزال علاقتنا مع فرنسا إلى الصفر أمر غير منطقي
07:03 | 2026-02-10
10/02/2026 07:03:43
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية الإسرائيلي على أطراف بلدة عيترون
Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية الإسرائيلي على أطراف بلدة عيترون
06:44 | 2026-02-10
10/02/2026 06:44:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الهند الأسبوع المقبل
Lebanon 24
رويترز: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الهند الأسبوع المقبل
06:37 | 2026-02-10
10/02/2026 06:37:39
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدثة باسم "يونيفيل" لـ"فرانس برس": الـ"يونيفيل" ستسحب معظم عناصرها من جنوب لبنان في حلول منتصف عام 2027
Lebanon 24
متحدثة باسم "يونيفيل" لـ"فرانس برس": الـ"يونيفيل" ستسحب معظم عناصرها من جنوب لبنان في حلول منتصف عام 2027
06:25 | 2026-02-10
10/02/2026 06:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
Lebanon 24
توتر أمني في منطقة لبنانية.. إحراق منازل واستنفار
13:14 | 2026-02-09
09/02/2026 01:14:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
Lebanon 24
إيلون ماسك يُطلق تحذيراً للعالم: لم يتبقَ سوى 36 شهراً
10:27 | 2026-02-09
09/02/2026 10:27:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
Lebanon 24
"إسرائيل تتجهز لحرب لبنان".. تقريرٌ إماراتي يتحدّث ويكشف
11:00 | 2026-02-09
09/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
Lebanon 24
"منجم ذهب في لبنان".. هل سينقذه من الأزمة؟
12:00 | 2026-02-09
09/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
07:32 | 2026-02-10
مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك يشيد بدعم مسارات التعاون مع سوريا
07:03 | 2026-02-10
الكرملين: اختزال علاقتنا مع فرنسا إلى الصفر أمر غير منطقي
06:44 | 2026-02-10
"لبنان 24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية الإسرائيلي على أطراف بلدة عيترون
06:37 | 2026-02-10
رويترز: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيزور الهند الأسبوع المقبل
06:25 | 2026-02-10
متحدثة باسم "يونيفيل" لـ"فرانس برس": الـ"يونيفيل" ستسحب معظم عناصرها من جنوب لبنان في حلول منتصف عام 2027
06:23 | 2026-02-10
السفير الأميركي في إٍسرائيل: إذا أصرت إيران على امتلاك أسلحة نووية ويورانيوم مخصب فأعتقد أن الرئيس ترامب أوضح جليًّا أن هذا غير مقبول
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
10/02/2026 14:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 14:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 14:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
