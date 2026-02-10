قاسم: لا يستطيع أحد منع المقاومة في لبنان فهي مكفولة في الدستور وفي وثيقة الوفاق الوطني وإذا كان للبنان أن يفتخر في العالم فيفتخر بتحرره رغم ضعفه عبر ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة

