تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
16
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
1
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
تايمز أوف إسرائيل عن مصدر إسرائيلي مطلع: نتنياهو سيؤكد لترمب أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة لا تتقدم
Lebanon 24
10-02-2026
|
13:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: المبعوث الأميركي ويتكوف أبلغ الوسطاء أن على إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع كانون الثاني المقبل
Lebanon 24
القناة 13 عن مسؤول إسرائيلي: المبعوث الأميركي ويتكوف أبلغ الوسطاء أن على إسرائيل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مطلع كانون الثاني المقبل
10/02/2026 23:04:44
10/02/2026 23:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هآرتس عن مصادر: ترامب سيعرض على نتنياهو مخطط التقدم بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
هآرتس عن مصادر: ترامب سيعرض على نتنياهو مخطط التقدم بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة
10/02/2026 23:04:44
10/02/2026 23:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: لا خلافات جوهرية مع إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
السفير الأميركي لدى إسرائيل: لا خلافات جوهرية مع إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق غزة
10/02/2026 23:04:44
10/02/2026 23:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: عبد العاطي وويتكوف أكدا ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
Lebanon 24
الخارجية المصرية: عبد العاطي وويتكوف أكدا ضرورة تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة
10/02/2026 23:04:44
10/02/2026 23:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عراقجي: ويتكوف وكوشنر يحاولان منع الحرب وإيجاد حل دبلوماسي
Lebanon 24
عراقجي: ويتكوف وكوشنر يحاولان منع الحرب وإيجاد حل دبلوماسي
15:23 | 2026-02-10
10/02/2026 03:23:58
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي: نتنياهو مؤيد للحرب ويبذل كل جهده لجر أميركا لها
Lebanon 24
عراقجي: نتنياهو مؤيد للحرب ويبذل كل جهده لجر أميركا لها
15:23 | 2026-02-10
10/02/2026 03:23:21
Lebanon 24
Lebanon 24
نيويورك تايمز: مسودة خطة أميركية تسمح لحماس بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة مؤقتا مقابل تسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل
Lebanon 24
نيويورك تايمز: مسودة خطة أميركية تسمح لحماس بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة مؤقتا مقابل تسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل
15:19 | 2026-02-10
10/02/2026 03:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": إدارة ترامب ترى أن نزع سلاح حماس شرط أساسي لنشر قوة دولية وإطلاق إعادة إعمار غزة
Lebanon 24
"نيويورك تايمز": إدارة ترامب ترى أن نزع سلاح حماس شرط أساسي لنشر قوة دولية وإطلاق إعادة إعمار غزة
15:18 | 2026-02-10
10/02/2026 03:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": درون إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية شرق بلدة حولا حي المعاقب
Lebanon 24
"لبنان 24": درون إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية شرق بلدة حولا حي المعاقب
15:00 | 2026-02-10
10/02/2026 03:00:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
Lebanon 24
الوزير عريس "للمرة الثالثة"
01:30 | 2026-02-10
10/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
Lebanon 24
ضابط إسرائيلي تولّى قيادة الجيش اللبناني لأسبوع.. معلومات صادمة تكشفها "وثائق إبستين" (صورة)
10:48 | 2026-02-10
10/02/2026 10:48:13
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
Lebanon 24
هكذا ضَمن بري عدم اختراق "البلوك الشيعي"
09:01 | 2026-02-10
10/02/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
Lebanon 24
الأول مدّته 30 ساعة… منخفضان جويّان يضربان لبنان وهذه آخر المعطيات
11:47 | 2026-02-10
10/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
Lebanon 24
شاب تُوفِيَ... هذا ما جرى تحت جسر الطيونة
07:13 | 2026-02-10
10/02/2026 07:13:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
15:23 | 2026-02-10
عراقجي: ويتكوف وكوشنر يحاولان منع الحرب وإيجاد حل دبلوماسي
15:23 | 2026-02-10
عراقجي: نتنياهو مؤيد للحرب ويبذل كل جهده لجر أميركا لها
15:19 | 2026-02-10
نيويورك تايمز: مسودة خطة أميركية تسمح لحماس بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة مؤقتا مقابل تسليم الأسلحة القادرة على ضرب إسرائيل
15:18 | 2026-02-10
"نيويورك تايمز": إدارة ترامب ترى أن نزع سلاح حماس شرط أساسي لنشر قوة دولية وإطلاق إعادة إعمار غزة
15:00 | 2026-02-10
"لبنان 24": درون إسرائيلية تلقي قنبلة صوتية شرق بلدة حولا حي المعاقب
14:58 | 2026-02-10
التحكم المروري: قطع السير بالاطارات المشتعلة عند مستديرة أبو علي في طرابلس من قبل بعض المحتجين
فيديو
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
10/02/2026 23:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
Lebanon 24
قبل عيد الحب... ماريو كرم يطلق أغنيته عشق ممنوع
06:30 | 2026-02-05
10/02/2026 23:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
Lebanon 24
"اللبناني محطوط عجنب".. ممثلة قديرة تتحدث عن تقاضي نجوم سوريا أجورا أعلى من نجوم لبنان (فيديو)
04:28 | 2026-02-05
10/02/2026 23:04:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24