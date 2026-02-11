الرئيس جوزاف عون استقبل السفير الإيراني في لبنان مجتبى اماني في زيارة وداعية بعد انتهاء مهمته الديبلوماسية وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة في وزارة الخارجية الإيرانية

