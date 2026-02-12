تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
9
o
بعلبك
6
o
بشري
13
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": قوات العدو الإسرائيلي توغلت فجرا الى "حي النورية" وسط كفركلا ونفذت تفجيرا لأحد المباني
Lebanon 24
12-02-2026
|
00:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": جيش العدو الإسرائيلي ينفذ تفجيرا لأحد المباني وسط بلدة كفركلا
Lebanon 24
"لبنان 24": جيش العدو الإسرائيلي ينفذ تفجيرا لأحد المباني وسط بلدة كفركلا
12/02/2026 10:54:36
12/02/2026 10:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قوة اسرائيلية توغلت الى حي النورية في كفركلا وقامت بنسف منزل
Lebanon 24
"لبنان 24": قوة اسرائيلية توغلت الى حي النورية في كفركلا وقامت بنسف منزل
12/02/2026 10:54:36
12/02/2026 10:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": توغل لقوة اسرائيلية معادية فجرا الى "حي المسارب" في بلدة عديسة نفذت خلاله تفجيرا لاحد المنازل
Lebanon 24
"لبنان 24": توغل لقوة اسرائيلية معادية فجرا الى "حي المسارب" في بلدة عديسة نفذت خلاله تفجيرا لاحد المنازل
12/02/2026 10:54:36
12/02/2026 10:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قوة اسرائيلية مُعادية توغلت فجرًا الى الحي الشمالي في العديسة ونفذت تفجيرا لأحد المنازل
Lebanon 24
"لبنان 24": قوة اسرائيلية مُعادية توغلت فجرًا الى الحي الشمالي في العديسة ونفذت تفجيرا لأحد المنازل
12/02/2026 10:54:36
12/02/2026 10:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رويترز: البنتاغون يضغط لتوسع الذكاء الاصطناعي بالشبكات المصنفة سرية
Lebanon 24
رويترز: البنتاغون يضغط لتوسع الذكاء الاصطناعي بالشبكات المصنفة سرية
03:41 | 2026-02-12
12/02/2026 03:41:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصدر فلسطيني: وفد حماس سيطرح على الوسيط المصري الاحتفاظ بالسلاح الخفيف وتسليم الثقيل وما تبقى من صواريخ وخرائط الأنفاق
Lebanon 24
مصدر فلسطيني: وفد حماس سيطرح على الوسيط المصري الاحتفاظ بالسلاح الخفيف وتسليم الثقيل وما تبقى من صواريخ وخرائط الأنفاق
03:39 | 2026-02-12
12/02/2026 03:39:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش السوداني قصف تجمعات للدعم غرب كردفان
Lebanon 24
الجيش السوداني قصف تجمعات للدعم غرب كردفان
03:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:23
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: السلطة الفلسطينية و"فتح" تواصلان الإقصاء والتفرد بالشأن الفلسطيني
Lebanon 24
حماس: السلطة الفلسطينية و"فتح" تواصلان الإقصاء والتفرد بالشأن الفلسطيني
03:32 | 2026-02-12
12/02/2026 03:32:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مصادر في الحكومة السورية: الجيش السوري انتشر في قاعدة التنف الحدودية مع العراق والأردن بعد انسحاب القوات الأميركية منها
Lebanon 24
مصادر في الحكومة السورية: الجيش السوري انتشر في قاعدة التنف الحدودية مع العراق والأردن بعد انسحاب القوات الأميركية منها
03:21 | 2026-02-12
12/02/2026 03:21:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
Lebanon 24
هزات أرضية متتالية في لبنان.. خبيرٌ يكشف قصتها
15:04 | 2026-02-11
11/02/2026 03:04:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
Lebanon 24
"استبعاد" جميل السيد؟
04:45 | 2026-02-11
11/02/2026 04:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
تحذير من "قوى الأمن".. إقرأوا هذا الخبر
12:31 | 2026-02-11
11/02/2026 12:31:29
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
Lebanon 24
تحذير من أميركا لمواطنيها في لبنان.. تنبيه من "مخاطر أمنية"
15:26 | 2026-02-11
11/02/2026 03:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
Lebanon 24
"لن نقبل بأقل من 50%"...الحكومة بين فكّي "كماشة الشارع" وصندوق النقد
10:00 | 2026-02-11
11/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
03:41 | 2026-02-12
رويترز: البنتاغون يضغط لتوسع الذكاء الاصطناعي بالشبكات المصنفة سرية
03:39 | 2026-02-12
مصدر فلسطيني: وفد حماس سيطرح على الوسيط المصري الاحتفاظ بالسلاح الخفيف وتسليم الثقيل وما تبقى من صواريخ وخرائط الأنفاق
03:34 | 2026-02-12
الجيش السوداني قصف تجمعات للدعم غرب كردفان
03:32 | 2026-02-12
حماس: السلطة الفلسطينية و"فتح" تواصلان الإقصاء والتفرد بالشأن الفلسطيني
03:21 | 2026-02-12
مصادر في الحكومة السورية: الجيش السوري انتشر في قاعدة التنف الحدودية مع العراق والأردن بعد انسحاب القوات الأميركية منها
03:18 | 2026-02-12
أوكرانيا: روسيا أطلقت 24 صاروخا باليستيا و219 مسيّرة خلال الليل
فيديو
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
Lebanon 24
زاد وزنها وتساقط شعرها.. فنانة تتحدث عن مرورها بانهيار نفسي حاد (فيديو)
02:51 | 2026-02-11
12/02/2026 10:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
Lebanon 24
"يا ريت ما تجوزت".. فنانة شهيرة تكشف كواليس طلاقها وتفجر مفاجأة: نفسي اتنقّب وابعد عن الفن
00:45 | 2026-02-11
12/02/2026 10:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
هند رستم رفضت العمل مع عبد الحليم حافظ في فيلم "أبي فوق الشجرة".. هذا ما كشفته ابنتها (فيديو)
04:53 | 2026-02-10
12/02/2026 10:54:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24