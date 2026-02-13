رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال استقباله نقيب المحامين في بيروت: متمسّك بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها في العاشر من أيار وهذا ما أبلغته لرئيس الجمهورية وللحكومة

