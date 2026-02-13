تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
15
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
روسيا: وفدنا المشارك بمحادثات أوكرانيا في جنيف سيكون أوسع نطاقا
Lebanon 24
13-02-2026
|
10:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي يقول إن وفدًا أوكرانيًا سيزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن الضمانات الأمنية
Lebanon 24
زيلينسكي يقول إن وفدًا أوكرانيًا سيزور الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن الضمانات الأمنية
13/02/2026 19:42:32
13/02/2026 19:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: ألمانيا تنفذ برامج إعادة تسليح واسعة النطاق
Lebanon 24
روسيا: ألمانيا تنفذ برامج إعادة تسليح واسعة النطاق
13/02/2026 19:42:32
13/02/2026 19:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
المستشار الألماني معلّقًا على جهود السلام بشأن أوكرانيا: نرغب على الدوام في إجراء محادثات مع روسيا
Lebanon 24
المستشار الألماني معلّقًا على جهود السلام بشأن أوكرانيا: نرغب على الدوام في إجراء محادثات مع روسيا
13/02/2026 19:42:32
13/02/2026 19:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا تريد تقويض التقدم في المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة
Lebanon 24
رويترز: الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا تريد تقويض التقدم في المحادثات بين أوكرانيا والولايات المتحدة
13/02/2026 19:42:32
13/02/2026 19:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
صندوق النقد الدولي: خبراؤنا اختتموا زيارتهم للبنان
Lebanon 24
صندوق النقد الدولي: خبراؤنا اختتموا زيارتهم للبنان
12:37 | 2026-02-13
13/02/2026 12:37:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مندوب سوريا بالأمم المتحدة: سنجري انتخابات مجلس الشعب بشمال شرق البلاد قريبا
Lebanon 24
مندوب سوريا بالأمم المتحدة: سنجري انتخابات مجلس الشعب بشمال شرق البلاد قريبا
12:19 | 2026-02-13
13/02/2026 12:19:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: إذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران ستغادر قواتنا قريبا
Lebanon 24
ترامب: إذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران ستغادر قواتنا قريبا
12:04 | 2026-02-13
13/02/2026 12:04:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: المفاوضات جارية بشأن جرينلاند
Lebanon 24
ترامب: المفاوضات جارية بشأن جرينلاند
11:56 | 2026-02-13
13/02/2026 11:56:11
Lebanon 24
Lebanon 24
المفوض العام للأونروا: تصور أميركا لمستقبل الوكالة غامض
Lebanon 24
المفوض العام للأونروا: تصور أميركا لمستقبل الوكالة غامض
11:39 | 2026-02-13
13/02/2026 11:39:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
Lebanon 24
فور وصوله إلى لبنان... فيديو للحريري شاهدوه
14:55 | 2026-02-12
12/02/2026 02:55:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
Lebanon 24
الجيش الإسرائيليّ أعدّ خططاً هجوميّة... ماذا قالت قناة في تل أبيب عن لبنان و"حزب الله"؟
13:23 | 2026-02-12
12/02/2026 01:23:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
Lebanon 24
تقرير إسرائيليّ عن "حزب الله": المعلومات التي يمتلكها في الملف البحري أذهلتنا
15:34 | 2026-02-12
12/02/2026 03:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:37 | 2026-02-13
صندوق النقد الدولي: خبراؤنا اختتموا زيارتهم للبنان
12:19 | 2026-02-13
مندوب سوريا بالأمم المتحدة: سنجري انتخابات مجلس الشعب بشمال شرق البلاد قريبا
12:04 | 2026-02-13
ترامب: إذا توصلنا إلى اتفاق مع إيران ستغادر قواتنا قريبا
11:56 | 2026-02-13
ترامب: المفاوضات جارية بشأن جرينلاند
11:39 | 2026-02-13
المفوض العام للأونروا: تصور أميركا لمستقبل الوكالة غامض
11:20 | 2026-02-13
سلام: نستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الحريص على ترسيخ السلم الأهلي واستقرار لبنان ووحدة أبنائه من خلال تطبيق اتفاق الطائف
فيديو
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
13/02/2026 19:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
13/02/2026 19:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
Lebanon 24
الهند تطوّر سلاحًا بالليزر مدعومًا بالذكاء الاصطناعي للقتال البري
23:00 | 2026-02-12
13/02/2026 19:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24