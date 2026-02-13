الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم باردو: هناك إمكانية لفتح جسر جوي بين المكسيك وكوبا لتمكين دول أخرى من إيصال المساعدات الإنسانية إذا طلبت كوبا ذلك

Lebanon 24