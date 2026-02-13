تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
أكسيوس: مفاوضات جنيف بشأن إيران الثلاثاء ستضم ويتكوف وكوشنير من الجانب الأميركي وعراقجي من الجانب الإيراني
Lebanon 24
13-02-2026
|
23:12
