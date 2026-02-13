مسؤول أميركي لسكاي نيوز عربية: تقع على عاتق قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية مسؤولية التوصل إلى هدنة إنسانية والالتزام بها لانهاء الفظائع وتخفيف المعاناة الهائلة للشعب السوداني

