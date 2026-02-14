تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
17
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
رئيس الوزراء الإثيوبي: العديد من الاقتصادات الإفريقية من الأسرع عالميا في النمو
Lebanon 24
14-02-2026
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الوزراء الهندي: اقتصادنا يتجه بسرعة نحو المرتبة الثالثة عالمياً
Lebanon 24
رئيس الوزراء الهندي: اقتصادنا يتجه بسرعة نحو المرتبة الثالثة عالمياً
14/02/2026 11:31:04
14/02/2026 11:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإثيوبي: سنبني أكبر مطار في إفريقيا
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإثيوبي: سنبني أكبر مطار في إفريقيا
14/02/2026 11:31:04
14/02/2026 11:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإثيوبي: إريتريا حاولت اجتياح مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي وقد منعناها
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإثيوبي: إريتريا حاولت اجتياح مدينة مقلي عاصمة إقليم تيغراي وقد منعناها
14/02/2026 11:31:04
14/02/2026 11:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انطلاق أعمال القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية في أديس أبابا
Lebanon 24
انطلاق أعمال القمة الإفريقية في العاصمة الإثيوبية في أديس أبابا
14/02/2026 11:31:04
14/02/2026 11:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزير الخارجية الصيني: الصين ليست خصمًا للاتحاد الأوروبي ولا نريد أن يُنظر إلى الصين على هذه الطريقة
Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني: الصين ليست خصمًا للاتحاد الأوروبي ولا نريد أن يُنظر إلى الصين على هذه الطريقة
04:17 | 2026-02-14
14/02/2026 04:17:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الكندية تفرض عقوبات إضافية على إيران تشمل سبعة أفراد
Lebanon 24
الحكومة الكندية تفرض عقوبات إضافية على إيران تشمل سبعة أفراد
04:12 | 2026-02-14
14/02/2026 04:12:56
Lebanon 24
Lebanon 24
اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة :لا يمكن تحمل المسؤولية بشكل فعال دون الحصول على كافة الصلاحيات المدنية والإدارية بالإضافة إلى مهام الشرطة
Lebanon 24
اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة :لا يمكن تحمل المسؤولية بشكل فعال دون الحصول على كافة الصلاحيات المدنية والإدارية بالإضافة إلى مهام الشرطة
04:12 | 2026-02-14
14/02/2026 04:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ترامب قال إن خيارَه المفضل هو التوصل إلى اتفاق مع إيران لكن ذلك صعب جدًا
Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: ترامب قال إن خيارَه المفضل هو التوصل إلى اتفاق مع إيران لكن ذلك صعب جدًا
04:00 | 2026-02-14
14/02/2026 04:00:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: دول المنطقة قادرة على تسوية مشاكلها بسلام واستقرار ولا تحتاج إلى وصي
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: دول المنطقة قادرة على تسوية مشاكلها بسلام واستقرار ولا تحتاج إلى وصي
03:56 | 2026-02-14
14/02/2026 03:56:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. هذه قوتها
06:01 | 2026-02-13
13/02/2026 06:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
11:00 | 2026-02-13
13/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يستهدفُ لبنان.. معلومات عن "أخطر نظام تجسس"!
Lebanon 24
يستهدفُ لبنان.. معلومات عن "أخطر نظام تجسس"!
10:00 | 2026-02-13
13/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
04:17 | 2026-02-14
وزير الخارجية الصيني: الصين ليست خصمًا للاتحاد الأوروبي ولا نريد أن يُنظر إلى الصين على هذه الطريقة
04:12 | 2026-02-14
الحكومة الكندية تفرض عقوبات إضافية على إيران تشمل سبعة أفراد
04:12 | 2026-02-14
اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة :لا يمكن تحمل المسؤولية بشكل فعال دون الحصول على كافة الصلاحيات المدنية والإدارية بالإضافة إلى مهام الشرطة
04:00 | 2026-02-14
وزير الخارجية الأميركي: ترامب قال إن خيارَه المفضل هو التوصل إلى اتفاق مع إيران لكن ذلك صعب جدًا
03:56 | 2026-02-14
الرئيس الإيراني: دول المنطقة قادرة على تسوية مشاكلها بسلام واستقرار ولا تحتاج إلى وصي
03:54 | 2026-02-14
الرئيس الإيراني: دول المنطقة تسعى إلى الحفاظ على سيادة الدول والأمن ونحن نقدر هذه التحركات
فيديو
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
14/02/2026 11:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
14/02/2026 11:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
14/02/2026 11:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24