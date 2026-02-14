تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
16
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
1
o
بشري
14
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
الحريري: قولوا لي متى الانتخابات لأقول لكم ماذا سيفعل "المستقبل"
Lebanon 24
14-02-2026
|
06:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحريري: بوجودكم أنتم تقولون بوضوح أنه "لتاريخنا مستقبل"
Lebanon 24
الحريري: بوجودكم أنتم تقولون بوضوح أنه "لتاريخنا مستقبل"
14/02/2026 14:02:46
14/02/2026 14:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: عندما نقول "الطائف كاملاً" يعني أنه لا سلاح إلا بيد الدولة
Lebanon 24
الحريري: عندما نقول "الطائف كاملاً" يعني أنه لا سلاح إلا بيد الدولة
14/02/2026 14:02:46
14/02/2026 14:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
14/02/2026 14:02:46
14/02/2026 14:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب مارك ضو: لا يمكن أن نقول للحكومة بسنة واحدة "ماذا حققتي انجازات؟"
Lebanon 24
النائب مارك ضو: لا يمكن أن نقول للحكومة بسنة واحدة "ماذا حققتي انجازات؟"
14/02/2026 14:02:46
14/02/2026 14:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الرئيس سعد الحريري من بيت الوسط: لبنان تعب وعانى جداً طيلة السنوات الماضية
Lebanon 24
الرئيس سعد الحريري من بيت الوسط: لبنان تعب وعانى جداً طيلة السنوات الماضية
07:01 | 2026-02-14
14/02/2026 07:01:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: روسيا غير مستعدة للسلام والمفاوضات (سكاي نيوز)
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: روسيا غير مستعدة للسلام والمفاوضات (سكاي نيوز)
06:49 | 2026-02-14
14/02/2026 06:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: روسيا غير مستعدة للسلام والمفاوضات
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: روسيا غير مستعدة للسلام والمفاوضات
06:47 | 2026-02-14
14/02/2026 06:47:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يؤكدان حرصهما على مواصلة التشاور والعمل المشترك ودعم كل ما يسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يؤكدان حرصهما على مواصلة التشاور والعمل المشترك ودعم كل ما يسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة
06:42 | 2026-02-14
14/02/2026 06:42:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: كييف دفعت ثمنا باهظا وهي التي تدافع عن الجبهة الأوروبية
Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: كييف دفعت ثمنا باهظا وهي التي تدافع عن الجبهة الأوروبية
06:34 | 2026-02-14
14/02/2026 06:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
Lebanon 24
"سيناريو حرب لبنان يعود مُجدداً".. إقرأوا آخر تقرير إماراتي
12:00 | 2026-02-13
13/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
Lebanon 24
بالفيديو: سقوط شجرة ضخمة على شاب!
10:01 | 2026-02-13
13/02/2026 10:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
Lebanon 24
تاريخ "متوقع" لاندلاع حرب إيران.. تلميحات إسرائيليّة تكشفه
11:00 | 2026-02-13
13/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يستهدفُ لبنان.. معلومات عن "أخطر نظام تجسس"!
Lebanon 24
يستهدفُ لبنان.. معلومات عن "أخطر نظام تجسس"!
10:00 | 2026-02-13
13/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
16:54 | 2026-02-13
13/02/2026 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
07:01 | 2026-02-14
الرئيس سعد الحريري من بيت الوسط: لبنان تعب وعانى جداً طيلة السنوات الماضية
06:49 | 2026-02-14
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: روسيا غير مستعدة للسلام والمفاوضات (سكاي نيوز)
06:47 | 2026-02-14
المتحدث باسم الخارجية الفرنسية: روسيا غير مستعدة للسلام والمفاوضات
06:42 | 2026-02-14
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يؤكدان حرصهما على مواصلة التشاور والعمل المشترك ودعم كل ما يسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة
06:34 | 2026-02-14
الرئيس الأوكراني: كييف دفعت ثمنا باهظا وهي التي تدافع عن الجبهة الأوروبية
06:17 | 2026-02-14
الحريري: موعدنا قريب وعـ"العهد مكملين"
فيديو
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
14/02/2026 14:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
14/02/2026 14:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
14/02/2026 14:02:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24