17
o
بيروت
18
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
0
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يؤكدان حرصهما على مواصلة التشاور والعمل المشترك ودعم كل ما يسهم في ترسيخ أسباب السلام والاستقرار في المنطقة
Lebanon 24
14-02-2026
|
06:42
photos
مواضيع ذات صلة
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات وأمير قطر يبحثان هاتفيا المستجدات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك
14/02/2026 19:26:01
14/02/2026 19:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وام: الإمارات ترحب بجهود السعودية لدعم الأمن باليمن وتؤكد التزامها بكل ما يسهم بتعزيز الاستقرار هناك
Lebanon 24
وام: الإمارات ترحب بجهود السعودية لدعم الأمن باليمن وتؤكد التزامها بكل ما يسهم بتعزيز الاستقرار هناك
14/02/2026 19:26:01
14/02/2026 19:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يؤكدان أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات والصراعات وترسيخ السلام والاستقرار
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا يؤكدان أهمية تعزيز الحوار والحلول الدبلوماسية للأزمات والصراعات وترسيخ السلام والاستقرار
14/02/2026 19:26:01
14/02/2026 19:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد يؤكد لبزشكيان حرص دولة الإمارات على دعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين
Lebanon 24
الشيخ محمد بن زايد يؤكد لبزشكيان حرص دولة الإمارات على دعم كل المساعي والمبادرات الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليميين
14/02/2026 19:26:01
14/02/2026 19:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مصادر لـ"فرانس برس": البحرين ومصر تحاولان احتواء التوتر بين السعودية والإمارات
Lebanon 24
مصادر لـ"فرانس برس": البحرين ومصر تحاولان احتواء التوتر بين السعودية والإمارات
12:09 | 2026-02-14
14/02/2026 12:09:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: حزب الله جزء من المكون اللبناني وداخل الحكومة يوجد حوار مع الاحزاب الشيعية وفي حصل الحوار مع الحزب سنعلنه على رأس السط
Lebanon 24
الحريري: حزب الله جزء من المكون اللبناني وداخل الحكومة يوجد حوار مع الاحزاب الشيعية وفي حصل الحوار مع الحزب سنعلنه على رأس السط
11:55 | 2026-02-14
14/02/2026 11:55:31
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: تبين أن الدولة تحمي الجميع وما تقوم به الحكومة لحصر السلاح أمر جيد والمهم تعزيز الاستقرار في البلد وتعزيز دور الدولة
Lebanon 24
الحريري: تبين أن الدولة تحمي الجميع وما تقوم به الحكومة لحصر السلاح أمر جيد والمهم تعزيز الاستقرار في البلد وتعزيز دور الدولة
11:47 | 2026-02-14
14/02/2026 11:47:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: إتفاق الطائف ليس في خطر والمملكة العربية السعودية تحمي هذا الاتفاق وهي منخرطة وتتابع ما يجري في لبنان
Lebanon 24
الحريري: إتفاق الطائف ليس في خطر والمملكة العربية السعودية تحمي هذا الاتفاق وهي منخرطة وتتابع ما يجري في لبنان
11:47 | 2026-02-14
14/02/2026 11:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: يجب تطبيق "الطائف" واتفاقية الهُدنة
Lebanon 24
الحريري: يجب تطبيق "الطائف" واتفاقية الهُدنة
11:46 | 2026-02-14
14/02/2026 11:46:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
Lebanon 24
عن الرواتب وتحسينها.. إليكم ما أعلنه وزير الاقتصاد
16:54 | 2026-02-13
13/02/2026 04:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
Lebanon 24
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
03:30 | 2026-02-14
14/02/2026 03:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحدّد "عدوّ حزب الله الرئيسيّ".. دولة كبرى وليست إسرائيل
Lebanon 24
تقريرٌ يحدّد "عدوّ حزب الله الرئيسيّ".. دولة كبرى وليست إسرائيل
14:30 | 2026-02-13
13/02/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن "ذهب حزب الله".. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن "ذهب حزب الله".. ماذا قال؟
16:09 | 2026-02-13
13/02/2026 04:09:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحصل داخل القرض الحسن؟
Lebanon 24
ماذا يحصل داخل القرض الحسن؟
15:17 | 2026-02-13
13/02/2026 03:17:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
12:09 | 2026-02-14
مصادر لـ"فرانس برس": البحرين ومصر تحاولان احتواء التوتر بين السعودية والإمارات
11:55 | 2026-02-14
الحريري: حزب الله جزء من المكون اللبناني وداخل الحكومة يوجد حوار مع الاحزاب الشيعية وفي حصل الحوار مع الحزب سنعلنه على رأس السط
11:47 | 2026-02-14
الحريري: تبين أن الدولة تحمي الجميع وما تقوم به الحكومة لحصر السلاح أمر جيد والمهم تعزيز الاستقرار في البلد وتعزيز دور الدولة
11:47 | 2026-02-14
الحريري: إتفاق الطائف ليس في خطر والمملكة العربية السعودية تحمي هذا الاتفاق وهي منخرطة وتتابع ما يجري في لبنان
11:46 | 2026-02-14
الحريري: يجب تطبيق "الطائف" واتفاقية الهُدنة
11:41 | 2026-02-14
الحريري: ما يقومُ به العدو الإسرائيلي في غزة والجنوب هو جريمة حرب والدولة اللبنانية تقوم بما هو مطلوب منها لكن يوجد انقسام داخل المجتمع حيال السرعة في تنفيذ ما تعهد به لبنان
فيديو
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
14/02/2026 19:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
14/02/2026 19:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
14/02/2026 19:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
