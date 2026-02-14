تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
14
o
طرابلس
11
o
صور
16
o
جبيل
13
o
صيدا
16
o
جونية
5
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-2
o
بشري
10
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
زيلنسكي: أجريت محادثة مع ويتكوف وكوشنر ونأمل أن تكون محادثات جنيف الثلاثية مثمرة
Lebanon 24
14-02-2026
|
15:17
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلنسكي: أجرينا محادثة مثمرة مع ويتكوف وكوشنر ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب الروسية الوحشية ضد أوكرانيا
Lebanon 24
زيلنسكي: أجرينا محادثة مثمرة مع ويتكوف وكوشنر ونعمل جاهدين لإنهاء الحرب الروسية الوحشية ضد أوكرانيا
15/02/2026 06:34:46
15/02/2026 06:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ترمب: أجريت محادثة هاتفية مثمرة مع رئيسة المكسيك وركزنا على التجارة وأمن الحدود ومنع تهريب المخدرات
Lebanon 24
ترمب: أجريت محادثة هاتفية مثمرة مع رئيسة المكسيك وركزنا على التجارة وأمن الحدود ومنع تهريب المخدرات
15/02/2026 06:34:46
15/02/2026 06:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ويتكوف: أجريت وكوشنر وروبيو اتصالا مثمرا مع مستشاري الأمن القومي بفرنسا وبريطانيا وألمانيا ورئيس وفد أوكرانيا
Lebanon 24
ويتكوف: أجريت وكوشنر وروبيو اتصالا مثمرا مع مستشاري الأمن القومي بفرنسا وبريطانيا وألمانيا ورئيس وفد أوكرانيا
15/02/2026 06:34:46
15/02/2026 06:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين: إذا كان زيلنسكي يرغب في إجراء محادثات مع بوتين فيجب أن تكون في موسكو
Lebanon 24
الكرملين: إذا كان زيلنسكي يرغب في إجراء محادثات مع بوتين فيجب أن تكون في موسكو
15/02/2026 06:34:46
15/02/2026 06:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الروسية: مستعدون لمناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
Lebanon 24
الخارجية الروسية: مستعدون لمناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
23:25 | 2026-02-14
14/02/2026 11:25:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حاكم إقليم كراسنودار الروسي: تعرضنا لهجوم أوكراني واسع النطاق
Lebanon 24
حاكم إقليم كراسنودار الروسي: تعرضنا لهجوم أوكراني واسع النطاق
23:22 | 2026-02-14
14/02/2026 11:22:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أستراليا: سنستثمر 2,8 مليار دولار بمنشأة جديدة لبناء غواصات نووية
Lebanon 24
أستراليا: سنستثمر 2,8 مليار دولار بمنشأة جديدة لبناء غواصات نووية
23:11 | 2026-02-14
14/02/2026 11:11:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوب لبنان في هذه الأثناء
Lebanon 24
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوب لبنان في هذه الأثناء
16:56 | 2026-02-14
14/02/2026 04:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سلطات فنزويلا أفرجت عن 17 سجينا سياسيا
Lebanon 24
سلطات فنزويلا أفرجت عن 17 سجينا سياسيا
16:30 | 2026-02-14
14/02/2026 04:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
Lebanon 24
لغز "مثلث برمودا" ينكشف.. المفاجأة "علمية"!
03:30 | 2026-02-14
14/02/2026 03:30:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
12:00 | 2026-02-14
14/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. "قناصة" في وسط بيروت
Lebanon 24
بالصورة.. "قناصة" في وسط بيروت
04:40 | 2026-02-14
14/02/2026 04:40:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شبه تفاهم على رواتب العسكريين
Lebanon 24
شبه تفاهم على رواتب العسكريين
01:30 | 2026-02-14
14/02/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
23:25 | 2026-02-14
الخارجية الروسية: مستعدون لمناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لأوكرانيا
23:22 | 2026-02-14
حاكم إقليم كراسنودار الروسي: تعرضنا لهجوم أوكراني واسع النطاق
23:11 | 2026-02-14
أستراليا: سنستثمر 2,8 مليار دولار بمنشأة جديدة لبناء غواصات نووية
16:56 | 2026-02-14
"لبنان24": غارات إسرائيلية جديدة تستهدف جنوب لبنان في هذه الأثناء
16:30 | 2026-02-14
سلطات فنزويلا أفرجت عن 17 سجينا سياسيا
16:15 | 2026-02-14
زيلينسكي يعلن أنه تحدث مع ويتكوف وكوشنير قبل مباحثات جنيف
فيديو
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 06:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 06:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
Lebanon 24
فقدت بصرها.. فنانة تتحدث عن أزمة صحية قاسية مرت بها (فيديو)
02:11 | 2026-02-13
15/02/2026 06:34:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24