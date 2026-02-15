الراعي في عظة الأحد: لبنان تضامن مع مأساة طرابلس وهناك عدد كبير من المباني المهددة بالانهيار لذلك نطالب المسؤولين بإيجاد مراكز الإيواء اللازمة لقاطنيها

Lebanon 24