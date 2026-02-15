تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
20
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
-1
o
بشري
17
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
عمدة كييف: ضربات روسيا الأخيرة أوصلت العاصمة إلى حافة الكارثة
Lebanon 24
15-02-2026
|
04:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عمدة كييف: روسيا تشنّ هجوماً جوياً على العاصمة
Lebanon 24
عمدة كييف: روسيا تشنّ هجوماً جوياً على العاصمة
15/02/2026 12:58:21
15/02/2026 12:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة كييف: انفجارات في العاصمة جرّاء هجوم روسي بصواريخ باليستية
Lebanon 24
عمدة كييف: انفجارات في العاصمة جرّاء هجوم روسي بصواريخ باليستية
15/02/2026 12:58:21
15/02/2026 12:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة كييف: انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه عن آلاف المباني في العاصمة الأوكرانية نتيجة هجمات روسية
Lebanon 24
عمدة كييف: انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه عن آلاف المباني في العاصمة الأوكرانية نتيجة هجمات روسية
15/02/2026 12:58:21
15/02/2026 12:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
عمدة كييف: إصابة شخصين في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية
Lebanon 24
عمدة كييف: إصابة شخصين في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية
15/02/2026 12:58:21
15/02/2026 12:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي: على ترامب أن يعلم أن أي معركة ضد إيران ستعلمه درساً تاريخياً
Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي: على ترامب أن يعلم أن أي معركة ضد إيران ستعلمه درساً تاريخياً
05:52 | 2026-02-15
15/02/2026 05:52:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: من المهم أن تستفيد أميركا من المجالات ذات العوائد الاقتصادية لضمان استدامة الاتفاق
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: من المهم أن تستفيد أميركا من المجالات ذات العوائد الاقتصادية لضمان استدامة الاتفاق
05:26 | 2026-02-15
15/02/2026 05:26:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث تصادم بين سيارتين وانقلاب إحداها على أوتوستراد الدامور باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة (التحكم المروري)
Lebanon 24
حادث تصادم بين سيارتين وانقلاب إحداها على أوتوستراد الدامور باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة (التحكم المروري)
05:26 | 2026-02-15
15/02/2026 05:26:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات مع أميركا شهدت طرح المصالح المشتركة في مجالات النفط والغاز والتعدين
Lebanon 24
نائب وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات مع أميركا شهدت طرح المصالح المشتركة في مجالات النفط والغاز والتعدين
05:22 | 2026-02-15
15/02/2026 05:22:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان لحماس تدعو فيه "مجلس السلام" في اجتماعه المقبل إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
Lebanon 24
بيان لحماس تدعو فيه "مجلس السلام" في اجتماعه المقبل إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
05:07 | 2026-02-15
15/02/2026 05:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
Lebanon 24
"وكيل" لـ"حزب الله" داخل لبنان.. إليكم ما قاله تقرير إسرائيليّ
12:00 | 2026-02-14
14/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
Lebanon 24
الحريري يعلنُ عودة "المستقبل" انتخابياً: لسلاح واحد و"لبنان أولاً"
06:01 | 2026-02-14
14/02/2026 06:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
05:52 | 2026-02-15
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي: على ترامب أن يعلم أن أي معركة ضد إيران ستعلمه درساً تاريخياً
05:26 | 2026-02-15
نائب وزير الخارجية الإيراني: من المهم أن تستفيد أميركا من المجالات ذات العوائد الاقتصادية لضمان استدامة الاتفاق
05:26 | 2026-02-15
حادث تصادم بين سيارتين وانقلاب إحداها على أوتوستراد الدامور باتجاه خلدة وحركة المرور كثيفة (التحكم المروري)
05:22 | 2026-02-15
نائب وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات مع أميركا شهدت طرح المصالح المشتركة في مجالات النفط والغاز والتعدين
05:07 | 2026-02-15
بيان لحماس تدعو فيه "مجلس السلام" في اجتماعه المقبل إلى الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة
04:56 | 2026-02-15
برلمان إيران: استبعاد أوروبا من المحادثات لعدم موثوقيتها وافتقارها للصلاحيات
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 12:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 12:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 12:58:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24