هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة الإسرائيلية تصدق على مشروع قرار لبدء تسوية وتسجيل أراض بالضفة الغربية لأول مرة منذ عام 1967 وهذا القرار يسمح بتسجيل مناطق واسعة في الضفة على أنها أراضي دولة

