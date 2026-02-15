تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
15
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
-3
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
"لبنان 24": العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية باتّجاه أطراف بلدة عيترون
Lebanon 24
15-02-2026
|
09:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية باتّجاه أطراف بلدة عيترون
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية باتّجاه أطراف بلدة عيترون
15/02/2026 19:36:59
15/02/2026 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية باتّجاه أطراف بلدتيّ عيترون وبليدا
Lebanon 24
العدوّ الإسرائيليّ يقوم بعمليّة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية باتّجاه أطراف بلدتيّ عيترون وبليدا
15/02/2026 19:36:59
15/02/2026 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية المُعادي باتجاه أطراف بلدة عيترون
Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية المُعادي باتجاه أطراف بلدة عيترون
15/02/2026 19:36:59
15/02/2026 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية المُعادي باتجاه أطراف بلدة عيترون
Lebanon 24
"لبنان 24": تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع المالكية المُعادي باتجاه أطراف بلدة عيترون
15/02/2026 19:36:59
15/02/2026 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
وكالة الأنباء السورية: قوات إسرائيلية قامت برفع سواتر ترابية وتنفيذ أعمال تحصين لنقطة عسكرية مستحدثة بقرية العدنانية في ريف القنيطرة الأوسط
Lebanon 24
وكالة الأنباء السورية: قوات إسرائيلية قامت برفع سواتر ترابية وتنفيذ أعمال تحصين لنقطة عسكرية مستحدثة بقرية العدنانية في ريف القنيطرة الأوسط
12:11 | 2026-02-15
15/02/2026 12:11:33
Lebanon 24
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني: لسنا معنيين بإزالة مخاوف الآخرين من قدراتنا الصاروخية
Lebanon 24
التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني: لسنا معنيين بإزالة مخاوف الآخرين من قدراتنا الصاروخية
12:10 | 2026-02-15
15/02/2026 12:10:43
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: الاتفاق مع إيران يجب ألا يكون مجرد وقف لعملية التخصيب
Lebanon 24
نتنياهو: الاتفاق مع إيران يجب ألا يكون مجرد وقف لعملية التخصيب
11:44 | 2026-02-15
15/02/2026 11:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: يجب أن تتضمن الصفقة مع إيران تفكيك البنية التحتية النووية
Lebanon 24
نتنياهو: يجب أن تتضمن الصفقة مع إيران تفكيك البنية التحتية النووية
11:43 | 2026-02-15
15/02/2026 11:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل الباليستي والنووي والميليشيات
Lebanon 24
نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل الباليستي والنووي والميليشيات
11:42 | 2026-02-15
15/02/2026 11:42:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
"حزب الله" نقل مقراته.. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي؟
15:00 | 2026-02-14
14/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
Lebanon 24
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
Lebanon 24
مقرب من ترامب يكشف أموراً مثيرة.. ماذا يدورُ في "ذهن الرئيس"؟
16:16 | 2026-02-14
14/02/2026 04:16:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
Lebanon 24
هزة أرضية جديدة في لبنان.. إليكم موقعها وقوتها
04:25 | 2026-02-15
15/02/2026 04:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
12:11 | 2026-02-15
وكالة الأنباء السورية: قوات إسرائيلية قامت برفع سواتر ترابية وتنفيذ أعمال تحصين لنقطة عسكرية مستحدثة بقرية العدنانية في ريف القنيطرة الأوسط
12:10 | 2026-02-15
التلفزيون الإيراني عن مسؤول إيراني: لسنا معنيين بإزالة مخاوف الآخرين من قدراتنا الصاروخية
11:44 | 2026-02-15
نتنياهو: الاتفاق مع إيران يجب ألا يكون مجرد وقف لعملية التخصيب
11:43 | 2026-02-15
نتنياهو: يجب أن تتضمن الصفقة مع إيران تفكيك البنية التحتية النووية
11:42 | 2026-02-15
نتنياهو: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل الباليستي والنووي والميليشيات
11:41 | 2026-02-15
نتنياهو: منحنا فرصة لخطة الرئيس ترامب ونتمنى أن يتحقق هدف نزع السلاح بالطريقة السهلة
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 19:36:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24