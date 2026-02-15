"الجيش الإسرائيلي": تعيين المقدم إيلا واويّا متحدثة جديدة باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية خلفًا لأفيخاي أدرعي خلال مراسم في مقر القيادة في تل أبيب

Lebanon 24