لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
وكالة الأنباء السورية: قوات إسرائيلية قامت برفع سواتر ترابية وتنفيذ أعمال تحصين لنقطة عسكرية مستحدثة بقرية العدنانية في ريف القنيطرة الأوسط
15-02-2026
12:11
photos
مواضيع ذات صلة
وكالة الأنباء السورية: قوة إسرائيلية تتوغل في قرية بريقة بريف القنيطرة
وكالة الأنباء السورية: قوة إسرائيلية تتوغل في قرية بريقة بريف القنيطرة
15/02/2026 23:05:30
15/02/2026 23:05:30
التلفزيون السوري: قوات إسرائيلية تطلق قذائف من الجولان المحتل باتجاه ريف القنيطرة الأوسط
التلفزيون السوري: قوات إسرائيلية تطلق قذائف من الجولان المحتل باتجاه ريف القنيطرة الأوسط
15/02/2026 23:05:30
15/02/2026 23:05:30
وكالة الأنباء السورية: قوات الجيش صدّت محاولتي تسلّل لقسد في ريف الرقة الشمالي
وكالة الأنباء السورية: قوات الجيش صدّت محاولتي تسلّل لقسد في ريف الرقة الشمالي
15/02/2026 23:05:30
15/02/2026 23:05:30
"لبنان 24": جيش العدو الإسرائيلي يقوم بعملية تجريف ورفع سواتر ترابية في وادي هونين داخل الأراضي اللبنانية مقابل بلدة مركبا
"لبنان 24": جيش العدو الإسرائيلي يقوم بعملية تجريف ورفع سواتر ترابية في وادي هونين داخل الأراضي اللبنانية مقابل بلدة مركبا
15/02/2026 23:05:30
15/02/2026 23:05:30
قد يعجبك أيضاً
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب المصنع في منطقة الحدود اللبنانية- السورية أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب المصنع في منطقة الحدود اللبنانية- السورية أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص
15:58 | 2026-02-15
15/02/2026 03:58:30
مصدر أمني لبناني: 4 قتلى في الغارة الإسرائيلية قرب الحدود مع سوريا (العربية)
مصدر أمني لبناني: 4 قتلى في الغارة الإسرائيلية قرب الحدود مع سوريا (العربية)
14:53 | 2026-02-15
15/02/2026 02:53:25
الخارجية المصرية: ندين قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف تسجيل ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة
الخارجية المصرية: ندين قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف تسجيل ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة
14:35 | 2026-02-15
15/02/2026 02:35:30
"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي يستهدف سيارة في مجدل عنجر قرب المصنع
"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي يستهدف سيارة في مجدل عنجر قرب المصنع
14:30 | 2026-02-15
15/02/2026 02:30:27
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً على عنصرين من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في منطقة مجدل عنجر
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً على عنصرين من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في منطقة مجدل عنجر
14:30 | 2026-02-15
15/02/2026 02:30:26
الأكثر قراءة
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
معلومات مثيرة تكشف عن الأسد ولونا الشبل.. اتهامات بـ"الجاسوسية" واغتيال!
16:20 | 2026-02-14
14/02/2026 04:20:53
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
إقتراح حكومي قيد البحث: الزيادة عبر بطاقة مصرفية خاصة
01:30 | 2026-02-15
15/02/2026 01:30:07
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
أيضاً في أخبار عاجلة
15:58 | 2026-02-15
وزارة الصحة: غارة العدو الإسرائيلي على سيارة قرب المصنع في منطقة الحدود اللبنانية- السورية أدت إلى استشهاد أربعة أشخاص
14:53 | 2026-02-15
مصدر أمني لبناني: 4 قتلى في الغارة الإسرائيلية قرب الحدود مع سوريا (العربية)
14:35 | 2026-02-15
الخارجية المصرية: ندين قرار الحكومة الإسرائيلية استئناف تسجيل ملكية الأراضي في أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة
14:30 | 2026-02-15
"لبنان 24": الطيران الاسرائيلي يستهدف سيارة في مجدل عنجر قرب المصنع
14:30 | 2026-02-15
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: شنّ الجيش الإسرائيلي هجوماً على عنصرين من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في منطقة مجدل عنجر
14:18 | 2026-02-15
الحكومة الإسرائيلية: الموافقة على إنشاء مطارين دوليين جديدين أحدهما في رامات ديفيد شمالًا قرب الحدود اللبنانية لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
15/02/2026 23:05:30
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
15/02/2026 23:05:30
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
15/02/2026 23:05:30
