قناة "الإخبارية" السورية: الجيش الإسرائيلي يعتقل شابين بعد تنفيذ عملية دهم وتفتيش لأحد المنازل فجر اليوم في بلدة غدير البستان بريف القنيطرة الجنوبي

Lebanon 24