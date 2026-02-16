تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
"بلومبيرغ" نقلاً عن رئيس الحكومة نواف سلام: الحكومة منفتحة على توسيع دورها في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله وتعزيز الجهود لنزع سلاح الحزب
Lebanon 24
16-02-2026
|
02:46
photos
مواضيع ذات صلة
سلام : هناك إمكانية لضم خبراء مدنيين لبنانيين إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار "عند الحاجة" (بلومبورغ)
Lebanon 24
سلام : هناك إمكانية لضم خبراء مدنيين لبنانيين إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار "عند الحاجة" (بلومبورغ)
16/02/2026 12:38:30
16/02/2026 12:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
يسرائيل هيوم: مراقبة عماد أمهز كشفت مشروع السفينة "المدنية العسكرية" لحزب الله
Lebanon 24
يسرائيل هيوم: مراقبة عماد أمهز كشفت مشروع السفينة "المدنية العسكرية" لحزب الله
16/02/2026 12:38:30
16/02/2026 12:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من تجدد الحرب إذا امتنعت الحكومة عن تقويض قوة "الحزب"
Lebanon 24
مخاوف من تجدد الحرب إذا امتنعت الحكومة عن تقويض قوة "الحزب"
16/02/2026 12:38:30
16/02/2026 12:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: فنزويلا كانت قاعدة لحزب الله ومركزا لصناعة الأسلحة الإيرانية
Lebanon 24
الحكومة الإسرائيلية: فنزويلا كانت قاعدة لحزب الله ومركزا لصناعة الأسلحة الإيرانية
16/02/2026 12:38:30
16/02/2026 12:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع غروسي في جنيف وجهات نظر فنية إيرانية بشأن المفاوضات مع واشنطن
Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع غروسي في جنيف وجهات نظر فنية إيرانية بشأن المفاوضات مع واشنطن
05:33 | 2026-02-16
16/02/2026 05:33:12
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس ألمانيا: نزع سلاح "حزب الله" يجب أن يُستكمل تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ونهاية مهمّة "اليونيفيل" ليست نهاية دعمنا للبنان
Lebanon 24
رئيس ألمانيا: نزع سلاح "حزب الله" يجب أن يُستكمل تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ونهاية مهمّة "اليونيفيل" ليست نهاية دعمنا للبنان
05:29 | 2026-02-16
16/02/2026 05:29:34
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت محيط جرافة في بلدة معروب كانت تعمل على رفع أنقاض منزل استهدفه العدوّ سابقاً من دون وقوع إصابات
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت محيط جرافة في بلدة معروب كانت تعمل على رفع أنقاض منزل استهدفه العدوّ سابقاً من دون وقوع إصابات
05:26 | 2026-02-16
16/02/2026 05:26:21
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس ألمانيا للرئيس عون: شرحتم لنا خططكم وكيف ستخرجون بلدكم من الأزمة الإقتصاديّة الصعبة والجميع يعلم أهميّة الإصلاحات وإعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليّين
Lebanon 24
رئيس ألمانيا للرئيس عون: شرحتم لنا خططكم وكيف ستخرجون بلدكم من الأزمة الإقتصاديّة الصعبة والجميع يعلم أهميّة الإصلاحات وإعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليّين
05:25 | 2026-02-16
16/02/2026 05:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس ألمانيا: سنبقى إلى جانب لبنان بعد إنتهاء مهمّة "اليونيفيل" لتعزيز قوّة الدولة
Lebanon 24
رئيس ألمانيا: سنبقى إلى جانب لبنان بعد إنتهاء مهمّة "اليونيفيل" لتعزيز قوّة الدولة
05:22 | 2026-02-16
16/02/2026 05:22:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
Lebanon 24
هل دخل لبنان "المرحلة الخطرة"؟.. إليكم ما كشفه طوني نمر عن نشاط الفوالق
12:21 | 2026-02-15
15/02/2026 12:21:13
Lebanon 24
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
Lebanon 24
3 هزّات أرضيّة ضربت لبنان اليوم... المركز الوطني للجيوفيزياء يكشف قوّتها ومواقعها
07:00 | 2026-02-15
15/02/2026 07:00:54
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
Lebanon 24
إليكم آخر ما قيلَ عن "قصف بيروت".. تقريرٌ إسرائيلي يتحدث
15:00 | 2026-02-15
15/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يعمل مع هؤلاء للقتال معه ضدّ إسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطانيّ
Lebanon 24
"حزب الله" يعمل مع هؤلاء للقتال معه ضدّ إسرائيل.. إليكم ما كشفه تقرير بريطانيّ
10:00 | 2026-02-15
15/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه "العودة الحريرية" لكي لا تكون فولكلورية
Lebanon 24
هذا ما تحتاج إليه "العودة الحريرية" لكي لا تكون فولكلورية
09:00 | 2026-02-15
15/02/2026 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في أخبار عاجلة
05:33 | 2026-02-16
الخارجية الإيرانية: عراقجي بحث مع غروسي في جنيف وجهات نظر فنية إيرانية بشأن المفاوضات مع واشنطن
05:29 | 2026-02-16
رئيس ألمانيا: نزع سلاح "حزب الله" يجب أن يُستكمل تزامنا مع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان ونهاية مهمّة "اليونيفيل" ليست نهاية دعمنا للبنان
05:26 | 2026-02-16
غارة إسرائيلية استهدفت محيط جرافة في بلدة معروب كانت تعمل على رفع أنقاض منزل استهدفه العدوّ سابقاً من دون وقوع إصابات
05:25 | 2026-02-16
رئيس ألمانيا للرئيس عون: شرحتم لنا خططكم وكيف ستخرجون بلدكم من الأزمة الإقتصاديّة الصعبة والجميع يعلم أهميّة الإصلاحات وإعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليّين
05:22 | 2026-02-16
رئيس ألمانيا: سنبقى إلى جانب لبنان بعد إنتهاء مهمّة "اليونيفيل" لتعزيز قوّة الدولة
05:18 | 2026-02-16
الرئيس عون خلال استقبال رئيس ألمانيا: عهدُنا لكم وللعالم بأن نتعلَّمَ من تجاربِنا وتجاربِكم فنحققَ مصلحةَ لبنانَ أولاً في خيرِ شعبِه وسلامِ منطقتِه وذلك عبر تحرّرِنا من كلِ احتلالٍ أو وصاية بقوانا المسلحة اللبنانية وحدَها
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
16/02/2026 12:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
16/02/2026 12:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
16/02/2026 12:38:30
Lebanon 24
Lebanon 24
