شهيدان في الجنوب إثر غارتين على حانين وطلوسة

أعلنت العامّة، مساء الإثنين، استشهاد مواطنين إثنين في غارتين شنهما العدو في أقل من 12 ساعة على .



وذكرت الوزارة أن الغارة الأولى استهدفت حافلة صغيرة في بلدة حانين - ، فيما الغارة الثانية استهدفت سيارة في بلدة طلوسة - قضاء .