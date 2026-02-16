تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
19
o
بيروت
17
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
21
o
صيدا
20
o
جونية
16
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
أخبار عاجلة
وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري بهيئته المقلصة منعقد الآن لبحث آخر تطورات الساحة الإيرانية
Lebanon 24
16-02-2026
|
14:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر منعقد حاليا لبحث فتح معبر رفح وقضايا أخرى
Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر منعقد حاليا لبحث فتح معبر رفح وقضايا أخرى
17/02/2026 01:06:45
17/02/2026 01:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر منعقد الآن وعلى جدول أعماله التحضير لاجتماع نتنياهو وترامب
Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: المجلس الوزاري المصغر منعقد الآن وعلى جدول أعماله التحضير لاجتماع نتنياهو وترامب
17/02/2026 01:06:45
17/02/2026 01:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بلدية تل أبيب فتحت ملاجئ عامة في المدينة على ضوء التطورات في الساحة الإيرانية (الجزيرة)
Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: بلدية تل أبيب فتحت ملاجئ عامة في المدينة على ضوء التطورات في الساحة الإيرانية (الجزيرة)
17/02/2026 01:06:45
17/02/2026 01:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: المجلس الوزاري الأمني في إسرائيل يرى أن النظام الإيراني لا يمكن الوثوق بوعوده
17/02/2026 01:06:45
17/02/2026 01:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على رجل عقب مداهمة منزله في مدينة سلفيت
Lebanon 24
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على رجل عقب مداهمة منزله في مدينة سلفيت
18:01 | 2026-02-16
16/02/2026 06:01:23
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: موقفنا حازم بعدم تقديم مساعدة أو إعادة لأشخاص من مخيمات داعش في سوريا
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: موقفنا حازم بعدم تقديم مساعدة أو إعادة لأشخاص من مخيمات داعش في سوريا
17:50 | 2026-02-16
16/02/2026 05:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرطة الأميركية: 3 قتلى و3 جرحى في إطلاق نار بملعب للهوكي في ولاية رود آيلاند
Lebanon 24
الشرطة الأميركية: 3 قتلى و3 جرحى في إطلاق نار بملعب للهوكي في ولاية رود آيلاند
17:39 | 2026-02-16
16/02/2026 05:39:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـmtv: اعتراضنا لم يكن شعبوية إنما طلبنا دراسة مفصّلة قبل الجلسة واقتراحنا أن تكون الإيرادات الجديدة عبر الجمارك والأملاك البحرية وغيرها والتي يمكن أن تغطّي كلفة زيادة الرواتب بدلاً من استسهال فرض رسوم وضرائب
Lebanon 24
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـmtv: اعتراضنا لم يكن شعبوية إنما طلبنا دراسة مفصّلة قبل الجلسة واقتراحنا أن تكون الإيرادات الجديدة عبر الجمارك والأملاك البحرية وغيرها والتي يمكن أن تغطّي كلفة زيادة الرواتب بدلاً من استسهال فرض رسوم وضرائب
17:38 | 2026-02-16
16/02/2026 05:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: لن نعيد الأستراليين من مخيمات داعش في سوريا
Lebanon 24
رئيس وزراء أستراليا: لن نعيد الأستراليين من مخيمات داعش في سوريا
17:23 | 2026-02-16
16/02/2026 05:23:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
Lebanon 24
في الحلقة الأخيرة من "يلا ندبك"... شاهدوا ما حصل مع كارلا حداد (فيديو)
07:54 | 2026-02-16
16/02/2026 07:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
Lebanon 24
هكذا ستُصبح الرواتب والأسعار.. أزمة تنتظر المواطن
15:41 | 2026-02-16
16/02/2026 03:41:54
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
Lebanon 24
تقريرٌ إسرائيلي عن نعيم قاسم ومحمد رعد.. ماذا قال؟
11:00 | 2026-02-16
16/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
Lebanon 24
بشأن "زيادات الرواتب".. هذا ما قررته الحكومة اليوم
14:41 | 2026-02-16
16/02/2026 02:41:14
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
Lebanon 24
الموت يُؤلم فنانة بوالدتها: فقدت اليوم ظهري وسندي وأمان عمري كله
06:21 | 2026-02-16
16/02/2026 06:21:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:01 | 2026-02-16
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب المبرح على رجل عقب مداهمة منزله في مدينة سلفيت
17:50 | 2026-02-16
رئيس وزراء أستراليا: موقفنا حازم بعدم تقديم مساعدة أو إعادة لأشخاص من مخيمات داعش في سوريا
17:39 | 2026-02-16
الشرطة الأميركية: 3 قتلى و3 جرحى في إطلاق نار بملعب للهوكي في ولاية رود آيلاند
17:38 | 2026-02-16
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـmtv: اعتراضنا لم يكن شعبوية إنما طلبنا دراسة مفصّلة قبل الجلسة واقتراحنا أن تكون الإيرادات الجديدة عبر الجمارك والأملاك البحرية وغيرها والتي يمكن أن تغطّي كلفة زيادة الرواتب بدلاً من استسهال فرض رسوم وضرائب
17:23 | 2026-02-16
رئيس وزراء أستراليا: لن نعيد الأستراليين من مخيمات داعش في سوريا
17:19 | 2026-02-16
النائب السابق شامل روكز لـmtv: المطلوب زيادة بنسبة 50 في المئة من الرواتب التي كانت في العام 2019 ونرفض ما حصل اليوم وسنعقد سلسلة اجتماعات غداً ولم نعد نقبل بالوعود إنما نريد قوانين تؤكد حقوقنا
فيديو
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
Lebanon 24
إليسا تطلق أغنية تتر مسلسل نيللي كريم
02:44 | 2026-02-15
17/02/2026 01:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
Lebanon 24
بـ 70 يورو فقط.. هاتف منافس جديد في الأسواق (فيديو)
01:00 | 2026-02-14
17/02/2026 01:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
Lebanon 24
لحاملي أجهزة أندرويد.. إعادة تصميم شاملة لتطبيق "تليغرام"
04:00 | 2026-02-13
17/02/2026 01:06:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24