مرقص: رئيس الحكومة شدد على أن الزيارة التي قام بها إلى الجنوب ليست موسمية إنما الدولة ذهبت إلى الجنوب كي تبقى وأنه سيبقى على اطلاع على مسار كل المشاريع الإنمائية التي أُقرّت

