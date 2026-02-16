‏النائب السابق شامل روكز لـmtv: المطلوب زيادة بنسبة 50 في المئة من الرواتب التي كانت في العام 2019 ونرفض ما حصل اليوم وسنعقد سلسلة اجتماعات غداً ولم نعد نقبل بالوعود إنما نريد قوانين تؤكد حقوقنا

Lebanon 24